MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ’nin açıklanan milletvekili listesini yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. CHP Lideri Kıılçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi tasfiye ettiğini belirten MYP Lideri Yılmaz, " Muharrem İnce’yi meydanlara atan Kılıçdaroğlu listelerle bir yandan İnce’yi parti içinde tasfiye ediyor, diğer taraftan Muharrem İnce’den çok, anlamsız bir şekilde Meral Akşener’e destek oluyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini iç hesaplaşmaya çevirdi. Akşener’in CHP oylarından bir kısmını alacağı kesin. Eğer Akşener desteklenmeseydi MHP ve Bahçeli’den kaçacak oylar zaten CHP adayına yönelecekti. Bu durumda Kılıçdaroğlu ne yapıyor belli değildir. Halkın gördüğü tek şey CHP bir adayı düzgünce çıkartıp o adaya da sonuna kadar destek olamadığıdır" dedi.

"Kılıçdaroğlu İnce’yi harcamayı düşünüyor ama tam tersi olacak"

CHP’nin tarihine uygun bir şekilde hizip ve iç çekişmelerle uğraştığını söyleyen MYP Lideri Yılmaz" İçerideki ihtiras o kadar yükseldi ki bizden olmasında kimden olursa olsun gibi saçma sapan bir seçim süreci yürütüldü. Kılıçdaroğlu İnce’yi harcamayı düşünüyor ama tam tersi olacak. Üstelik mevcut sistemi bozup yerine eskiyi koyacağım diyerek yine milleti ideolojik tartışmalar içinde tutma hesabı yapılıyor. Bu durum ve arzunun halkta karşılığı olmayacak" dedi.

Yeni sistemin güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Başkanlık sistemi güçlendirilmeli. Başkanlık sistemi bu ülke için bu hali ile uygun değildir. Ama bu sistemi Amerika da olduğu gibi kuvvetler ayrılığı ve üniter yapı garantisine bağlarsanız neticeleri eski sistemden çok daha iyi olur. Bana göre halka söylenmesi gereken budur" dedi.

"Akşener Türkiye’yi yönetemez"

Akşener’in ülke yönetecek vizyonu olduğunu sanmadığını da belirten MYP Lideri Yılmaz, "Yıllardır siyasetin içinde bir zaman Tansu Çiller bayrağı sallayan düne kadar Bahçeli için ilahi methiyeler dizen ve nihayetinde Bahçeli tarafından dışlanınca arayışa giren birisi sadece durumdan vazife çıkartmak peşindedir. Bahçeli tarafından yapılan hatalar nedeni ile oluşan geçici bir tepkidir. Liderlik karakteri olan kişi zamanında Bahçeli kovmadan önce MHP içinde muhalefeti başlatmalıydı. Akşener CHP yönetimi tarafından desteklenmeseydi bugün 100 bin imzayı da bulamayabilirdi" dedi.