MYP Lideri Yılmaz’dan Bahçeli’nin Akşener tutumuna destek

Akşener ekibini temizleyerek Milliyetçiliğin geleceğini korumuş oldu" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak MHP Lideri Bahçeli’nin İP Genel Başkanı Meral Akşener’e karşı tutumunu destekledi. Bahçeli’nin Akşener konusunda sonuna kadar haklı olduğunu söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Bahçeliyi kutluyor ve destekliyorum. Akşener ekibini temizleyerek Milliyetçiliğin geleceğini korumuş oldu. Bu ilerleyen günlerde çok daha iyi anlaşılacaktır. Eğer Akşener ekibi başarılı olsaydı MHP tamamen yok olurdu. Milliyetçi irade bir daha toparlanamazdı. Bahçeli belki küçüldü ama çekirdeği koruyarak MHP için gelecek adına bir umudu da yaşatmış oldu. Bahçeli tarafından Akşener gurubu için alınan kararı destekliyorum" dedi. MHP Lideri Bahçeli’nin seçimden sonra partiyi yeniden yapılandırması gerektiğini söyleyen MYP Lideri Yılmaz; "MHP Bahçeli tarafından yeniden yapılandırılmalı. Devlet Bahçeli seçimden hemen sonra hizip ve grupçuluk yapmayan muhalif isimleri kendi etrafında toplayarak Akşener cephesinin MHP üzerindeki operasyonuna son vermelidir. Devlet Bahçeli isterse bunu üç günde yapar. Herkese "haydi yuvaya" mesajını yineleyip bu konuda somut adım atmalıdır. Bu durumda ortada hiç kimse kalmaz. MHP yeniden gücünü toparlar "dedi.