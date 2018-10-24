MYP Lideri Yılmaz'dan Bahçeli'ye "Andımız" desteği

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Andımız" açıklamalarına destek vererek, "Andımız ırkçılıkla ilişkilendirilemez" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemdeki af konusu ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları son derece ürkütücüdür. MHP ve liderinin uyuşturucu tacirleri ile ilgili af talebinde bulunduğunu söylemesi akla, izana, vicdana aykırı şeylerdir. Doğru ise vahimdir. Değilse bu iddiaların kendisi son derece ağır iddialardır. Siyaset kurumu halkı korumakla görevli iken bu tür suçlamalara malzeme oluyorsa bu ülke bitmiştir. Bana göre bu siyasi kadrolar yeni nesil ülkenin yaş ortalamasına göre yeniden tanzim edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın "Andımız" kararı sonrasında yaşanan tartışmalara da değinen Yılmaz, "Andımız ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Andımız konusunda 'ırkçılıktır' açıklamalarına katılmak mümkün değildir. Futbol kulüplerinden şirketlere kadar ve bütün dünya devletlerinde ortak ülke bilinci geliştiren bu uygulamalar varken bunu kaldırmaya çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir. 'Millet bilinci dinimizde yok' demek ise tamamen yanlış bir ifade olmuştur. Eğer millet kavramı yok ise milleti için şehit olanları nereye koyacaksınız. Bu hükümler ve açıklamaları Muhafazakar Yükseliş Partisi olarak ve şahsen son derece yanlış bulmaktayım. Elbette bir millet toptan iyi, toptan kötü olamaz ama bu millet bu Tanrı'nın kurduğu milletlere dayalı düzeni bozmaya karşı bir adımdır. Sonu ise kaos ve anarşidir" dedi.