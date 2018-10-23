MYP Lideri Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçim kararın destek vererek, "Türkiye 16 yıldır bir parti tarafından yönetilmektedir. Demokratik bir ülke de iktidarlar verimlilik açısından bu kadar uzun süreli yönetimde kalmamalıdır" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli'nin yerel seçim kararına destek verdi. MYP'nin yerel seçimlere katılmak için hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, "Devlet Bahçeli bu açıklamaları ile yüreğimize su serpmiştir. Türkiye 16 yıldır bir parti tarafından yönetilmektedir. Demokratik bir ülke de iktidarlar verimlilik açısından bu kadar uzun süreli yönetimde kalmamalıdır. Bu nedenle Sayın Bahçeli kilit isim olarak milletimizin önünü açacak bu hamlelere devam etmelidir" diye konuştu.

Bölgede yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Yılmaz, "Ortadoğu yanıyor. Ülkemizde ekonomik yaşam durdu. Her gün iflaslar intiharlar yaşanıyor. Çocuklarımız şehit oluyor. Sokaklarda esrar eroin içen tiner kullanan evsiz barksız evlatlarımız dolaşıyor. Aileler ekonomik kriz nedeni ile dağılıyor. Suriye de gelecek belirsiz. Bu şekilde bu ülke nasıl devam edebilir. Türk siyaseti yenilenmelidir. Yenilenmek doğanın kanununda var. Siyaset ve millet canlı bir organizmadır. Devlet yönetimleri yenilenmelidir ki devlet her zaman diri ve güçlü kalsın. Yeni nesilleri atıl hale getirmek bypass etmek sureti ile diriliş yaşayamazsınız. Bu nedenle biz de MYP olarak yeniden teşkilatlanarak halkımıza bir yeni alternatif siyasi hareket daha sunmak istiyoruz. Bu ülke de hep beraber yaşıyorsak herkes elini taşın altına koyacak.

Hedefim herkesi zenginleştirmektir" şeklinde konuştu.

Türk halkını zenginleştirmeyi hedeflediğini belirten Yılmaz "Amacımız bölgede sahip olduğumuz kaynakları sadece milletimizin hizmetine vermektir. Biz millet olarak zengin olmak zorundayız. Yoksa ne ülke de ne bölge de barış ve huzur olur. Bu millet barış adını taşıyan İslam'ın tek teminatıdır. Parti olarak bu seçimlere katılmak istiyoruz. Teşkilatlarımız bir ay içinde hazır hale gelerek Türk İslam davasını layığı ile temsil edecektir" ifadelerini kullandı.