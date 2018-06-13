MYP lideri Yılmaz’dan dolar uyarısı

MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, herkesin borç durumunu kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek, "Açık ve net söylüyorum dolar çok fazla yükselecek. Doların uluslararası piyasadaki hareketi gelecek günlerde döviz ihtiyacını artıracağı için büyük dalgaların gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Herkes borç durumunu kontrol edip porsiyonunu koruma altına almalıdır" dedi.

İmar barışı ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Taksit yapılmalı ve ruhsat alınmış arsadan ceza alınmamalıdır. Ruhsat alınmış, inşaat yapılmış bir arsadan arsa parası neden alınıyor. Bu son derece saçma ve yanlış bir taleptir. Bütün bu talepler görülecektir ki afaki ve boşta kalacak, karşılığını vatandaşta bulmayacak talepler olacaktır. Oranların düzeltilmesi gerekir. Yeniden yasanın acilen paralar toplanabilecek, vatandaşın gönüllü gidip ödeyeceği şekle sokulması gerekir. Aksi halde durum hiç de beklenilen gibi olmayacak, hükumet bu yasadan umduğunu bulamayacaktır" dedi.