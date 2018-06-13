Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:14

MYP lideri Yılmaz’dan dolar uyarısı

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, dolarla ilgili uyarılarda bulunarak, "Dolar çok fazla yükselecek" dedi.

MYP lideri Yılmaz’dan dolar uyarısı

13 Haziran 2018 15:14


MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ekonomi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, herkesin borç durumunu kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek, "Açık ve net söylüyorum dolar çok fazla yükselecek. Doların uluslararası piyasadaki hareketi gelecek günlerde döviz ihtiyacını artıracağı için büyük dalgaların gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Herkes borç durumunu kontrol edip porsiyonunu koruma altına almalıdır" dedi.


İmar barışı ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Taksit yapılmalı ve ruhsat alınmış arsadan ceza alınmamalıdır. Ruhsat alınmış, inşaat yapılmış bir arsadan arsa parası neden alınıyor. Bu son derece saçma ve yanlış bir taleptir. Bütün bu talepler görülecektir ki afaki ve boşta kalacak, karşılığını vatandaşta bulmayacak talepler olacaktır. Oranların düzeltilmesi gerekir. Yeniden yasanın acilen paralar toplanabilecek, vatandaşın gönüllü gidip ödeyeceği şekle sokulması gerekir. Aksi halde durum hiç de beklenilen gibi olmayacak, hükumet bu yasadan umduğunu bulamayacaktır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç