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19 Eylül 2017 10:05

MYP Lideri Yılmaz’dan Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referanduma sert tepki

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri, (MYP) Ahmet Reyiz Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin düzenlemeyi planladığı referanduma sert tepki göstererek, "Kürdistan adı altında Irak’ta referandum yapılamaz" dedi.

MYP Lideri Yılmaz’dan Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referanduma sert tepki

19 Eylül 2017 10:05


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, bir yazılı açıklama yaparak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin düzenlemeyi planladığı referanduma sert tepki gösterdi. MYP Lideri Yılmaz, referandumun yapılamayacağını söyleyerek, "Kürdistan adı ile Irak’ta referandum yapılamaz.Referandum 1926 Ankara anlaşmasına göre hukuka aykırıdır ve yapılamaz. Yapılırsa Türkiye askeri müdahale hakkını kullanır. Önümüzde engel yok. Sadece Erdoğan’ın Musul ve Kerkük’e girin emrine bağlı. Hükumet ve Cumhurbaşkanı Referanduma müsaade etmeyiz yönündeki söylemlerinin arkasında durarak 1926 Ankara Antlaşmasından aldığı hakkı kullanmalı ve Musul ve Kerkük’e askeri müdahalede bulunmalıdır" dedi. Irak topraklarında Kürdistan’a izin verilemeyeceğini söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Irak topraklarında uydu bir Kürdistan’a müsaade edilemez. Gerekirse Musul, Kerkük ve Erbil’e girilmelidir. Bu topraklar tarihte olduğu gibi bugünde Türk toprağıdır. Anlaşmalardan doğan haklarımız var. Referandum diye bir şey yapılamaz. Yapılırsa Türkiye bu topraklara müdahale hakkını kullanmalıdır. Türkiye’nin tartışmasız şekilde açık hakkı var. Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, 1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile birlikte toprak bütünlüğü sağlanması şartıyla terk edilmiştir. Buna göre herhangi bir illegal yapılanma ya da Irak toprak bütünlüğünü tehdit edecek bir referandum doğrudan Türk devletinin Musul -Kerkük harekatını meşru hale ve uluslararası hukuka uygun hale getirir" dedi.




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