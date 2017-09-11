Gazetecilerle ilgili davanın terör olaylarına ve kalkışmaya karışmış kişilerle karışmasını terör örgütü çok istiyor onu biliyorum. Buna zemin hazırlamamak gerekir” dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Silivri’de görülen 15 Temmuz Tuzla Piyade Okulu davasını izledi. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Nabi Avcı, “Darbeciler, deyim yerindeyse hala kuyruğu dik tutmak adına yalanlarına, kurgularına, senaryolarına devam ettiklerini ama bunu yaparken aynı zamanda bir elden çıkmış standart ve hatta yazılı hale getirilmiş, şablon savunmalar kullandıklarını, böylece bir yandan inkar ederken bir yandan ikrar etmekte olduklarını hep beraber gözlüyoruz" diye konuştu.

Bu davaların hukuk tarihi bakımından örnek teşkil edecek davalar olacağını düşündüğünü ifade eden Avcı, şehitlerin ailelerine rahmet, tedavileri süren gazilere şifa dilediğini kaydetti.

"Diğer duruşmalarda gördüğümüz senaryolar burada da aynen uygulanmakta"

Avcı, “Diğer duruşmalarda gördüğümüz senaryoların burada da aynen uygulanmakta olduğunu, bazı sanıklara dağıtıldığı anlaşılan şablon ifadeler üzerinde bir örgütsel savunma yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabi neticede karar verecek olan mahkemedir. Ben izlenimlerimi paylaşmak adına bunları söylüyorum. Bu savunmaların metin çözümlemesi yapıldığı zaman nasıl bir örgütsel paylaşım olduğu da açıkça görülebilir. Metin çözümlemesi yapmakta mahkemenin işi değil. Ben ilgili kamuoyununda bu konuda duyarlılığını uyandırmak adına da böyle söylüyorum. Tuzla piyade okulu davası da diğer davalarda kullanılan argümanlar gibi, ’O gece terör saldırısı olacağı duyurusu geldi, bizde gittik depodan silahları aldık. Sivil araçlara bindik. Yola çıktık, hiç telefonlarımızı açmadık. İnternete bakmadık bir terör saldırısı olduğu bilgisi üzerine harekete geçtik. Terör konusunda bilgi almak için bile telefonlarımızı açmadık’ Gibi bir mantık üzerinden yürüyor. Mahkeme bunların hepsini değerlendirecek” şeklinde konuştu.

"Mağdur ve şehit yakınlarını tahrik edecek davranış ve söylem içerisine girebiliyorlar"

FETÖ’cülerin özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat aşamasında birtakım usul hataları yapıldığını, adil yargılama haklarının zedelendiğine dair görüntüler oluşturmak istediğini söyleyen Avcı, “Mağdur ve şehit yakınlarını tahrik edecek davranış ve söylem içerisine girebiliyorlar. Hem şehit yakınlarımız hem mahkememiz çok şükür gerekli sabrı gösteriyorlar. Bu vakar içerisinde bir usul hatasına yer vermeden, hiçbir şekil hatasına düşmeden yargılama sürecinin tamamlanmasını 15 Temmuz hain kalkışmasına şu ve ya bu şekilde bulaşmış herkesin hak ettiği cezayı almasını sabırla beklemeniz gerektiğini bir kez daha vurguluyorum” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet gazetesi ile bu davayı birlikte anmak bana çok doğru gelmiyor”

Gazetecilerle ilgili davanın terör olaylarına ve kalkışmaya karışmış kişilerle karışmasını terör örgütünün çok istediğini fakat buna zemin hazırlamamak gerektiğini vurgulayan Avcı, “Cumhuriyet gazetesi ile bu davayı birlikte anmak bana çok doğru gelmiyor. 6 kasım 2016 Kültür bakanı olduğum dönemde Bütçe görüşmeleri sırasında bu konuyla ilgili görüşlerimi net bir şekilde ifade etmiştim onları tekrar ediyorum. Gazetecilerle ilgili davanın terör olaylarına ve kalkışmaya karışmış kişilerle karışmasını terör örgütü çok istiyor onu biliyorum. Buna zemin hazırlamamak gerekir. Gazeteciler ile ilgili davalarda da tutukluluk zorunluluğu olmayan davalarda da mahkemelerin bunu dikkate alması gerektiğini ve aldığını görüyorum. Bu davaların bu hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz. Çünkü terör örgütünün bir amacı da kendileri ile ilgili olmayan bir takım davaları bile kendilerinin sözde mağduriyetleri adına istismar etmeye kalkışmaktır. Buna imkan vermemek için gazetecilerle ilgili davaların bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bugün söylüyor değiliz 16 Kasım 2016 Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetinde de bunlar aynen var zaten. Bunlar Meclis’te de söylediğimiz sözler” diye konuştu.