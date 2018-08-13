“Nadide Hayat” Öyküsü, İAÜ’den çıktı

Halen Bakırköy’de bir tıbbi tahlil laboratuvarının başında bulunan mikrobiyoloji uzmanı Aygül Özel’in yaşam öyküsü, başlıca rollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in paylaştığı, yönetmenliğini ise Çağan Irmak’ın üstlendiği “Nadide Hayat” filmini akıllara getirdi.

67 yaşında, iki çocuk ve 4 torun sahibi olan Aygül Özel, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programında eğitim alıyor. Daha önce İstanbul Üniversitesi(İÜ) Fen Fakültesi’nden mezun olan ve İÜ Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi alan Özel’in, İAÜ eğitim aldığı üçüncü üniversite.

“Dizlerim titriyordu”

İki yıl önce üniversitenin kapısından dizlerinin titreyerek girdiğini söyleyen Aygün Özel şöyle konuştu: “Şimdi bu heyecanım büyük bir mutluluğa dönüştü. Yeni akademik yılı iple çekiyorum ve deyim yerindeyse okulumun bitmemesi için dua ediyorum. Yeniden bir üniversiteye girip okumaktaki amacım şuydu; ‘Benim bütün eğitim hayatım boyunca yabancı dilim Fransızca’ydı. Ancak yurt dışına gerçekleştirdiğim seyahatlerde İngilizce’nin tüm dünyada Fransızca’nın yerini çoktan almış olduğunu gördüm. Dolayısıyla İngilizce’yi, akademik bir ortam ve düzeyde öğrenmek istedim. Başta evdekilere yadırgasa da sınava girdim. Sınavdan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi’ni görmeye geldiğimde kampüs beni adeta büyüledi. ‘Ben burada bu işi yaparım’ dedim. Ayrıca şehrin merkezi noktalarına yakın oluşu da benim için büyük avantaj oldu. Zira işim Bakırköy’de. Dolayısıyla işime yakın olması da benim için bir avantaj oldu.”

“Öğrencilerin ‘Aygün Teyze’leri oldum”

İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başladığı sırada ailesi ve diğer öğrencilerle arasındaki ilişkisinden de söz eden Özel, “Ailem bu kararımı ilk duyduğunda hem çok şaşırdı hem de biraz olumsuz yaklaştı. Oğlum da, kızım da ‘Anne sen emekli olacak yaştasın, bu yaşta yeniden üniversite sıralarında ne işin var? Boş ver, keyfine bak, hayatını yaşa’ dediler. Açıkçası benim de buna yakın endişelerim vardı. Bir parça ürkütücü geliyordu tekrar üniversite okumak. ‘Acaba yapabilecek miyim? O gencecik çocukların arasında nasıl olacağım? Onlarla nasıl iletişim kuracağım? Onlar beni nasıl karşılayacaklar?’ diye endişeliydim. Ancak daha ilk günden itibaren çok güzel bir ilişki kurdum. Yeri geldi beraber ders çalıştık, yeri geldi çay kahve içip sohbet ettik. Hatta kimi zaman sevdikleri yemeklerden yapıp getirdim kendilerine. Onlar benim can arkadaşlarım oldular, bense onların ‘Aygün Abla’ları, ‘Aygün Teyze’leri oldum” ifadelerini kullandı.

“Dördüncü üniversite gelebilir”

Öğretim üyelerin ve danışmanların kendileriyle tek tek ilgilendiklerinin altını çizen Özel, “Onların hakkı ödenmez. Hepsine müteşekkirim. Doğrusu, kendimi çok daha sağlıklı, dinç ve enerjik hissediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bana kattığı enerjiyle dördüncü bir üniversite bile okuyabilirim. Örneğin üniversitemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimime devam edebilirim. Çünkü mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Bütün üniversite adaylarına da İstanbul Aydın Üniversitesi’ni tavsiye ediyorum. Buranın enerjisi bambaşka” dedi.

“Nadide Hayat”

Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in rol aldığı Çağan Irmak filmi “Nadide Hayat”, hayatının büyük bölümünü eşi, ailesi ve kendisi dışındaki insanlara vakfetmiş, 30 yıllık eşini aniden kaybeden Nadide adlı bir ev hanımının, artık kendisi için yaşamaya karar vererek üniversite eğitimine devam etmesiyle yaşadıklarını anlatıyor. Aralık 2015’te vizyona giren film büyük ilgi görmüştü.