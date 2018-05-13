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13 Mayıs 2018 19:36

Nafia Kuş, Avrupa şampiyonu

Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, Rus rakibi Arina Zhivotkova’yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Nafia Kuş, Avrupa şampiyonu

13 Mayıs 2018 19:36


Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 45 ülkeden 363 sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonaya 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile katılırken, şampiyonanın dördüncü ve son gününde; kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş, finalde Rus Arina Zhivotkova’yı 5-0 yenerek altın madalyaya uzandı ve Avrupa şampiyonu oldu.


Kadınlar +73 kiloda Sude Bulut yarı finalde İngiliz Bianca Walkden’a yenilerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.


Son gün tatemiye çıkan sporculardan, erkekler 87 kiloda Ömer Fırat Çelik ve Muhammed Talha Sarı ile +87 kiloda Ensar Uğuz ile kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma şampiyonaya veda etti.


Ayrıca Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan da şampiyonayı yerinde takip ederek Türk Taekwondo Milli Takımı’na desteklerini sunarken, alınan başarılı sonuçların ardından teknik heyete ve sporculara tebriklerini iletti.




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