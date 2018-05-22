Nagatomo: "Yüzde yüz kalmak istiyorum"

Yarım sezonluğuna kiralık olarak geldiği Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Nagatomo, hislerini Türkiye Gazetesi ile paylaştı. Galatasaray’ın kendisini bambaşka bir insana dönüştürdüğünü ifade eden Japon sol bek, sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini söyledi. Nagatomo’nun Türkiye Gazetesi’ndeki röportajı şöyle:

"Benden yana tamam!"

Sezonun sona ermesiyle herkesin kafasında kiralık olarak oynayan Nagatomo’nun kalıp kalmayacağı sorusu var. İşte biz de bu soruyu 31 yaşındaki Japon futbolcuya sorduk. Nagatomo adeta Galatasaray taraftarına müjde verdi. Yıldız sol bek, “Tabii ki bu sadece benim verebileceğim bir karar değil ama burada çok mutluyum. Eğer şu an karar bana kalsa ve kararı ben verecek olsam yüzde yüz kalmak istiyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Inter ve Galatasaray nasıl bir karar verecek göreceğiz” ifadelerini kullandı.

"İnanarak geldim"

“Her şeyin bu kadar muhteşem gitmesini bekliyor muydun” sorusunu cevaplayan Nagatomo, “Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum ki buraya inanarak geldim. Fatih Terim’in burada olması kararımda etkiliydi ve tek hedefim şampiyonluk yaşamaktı. Takıma katıldıktan sonra Galatasaray’ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bir kere daha anladım ve hem arkadaşlarımız hem de kulüp personelimiz bana her zaman çok yardımcı oldu” dedi.

"Türk insanı yardımsever"

Galatasaray taraftarının muhteşem olduğunun altını çizen Yuto Nagatomo, Türk halkına da hayran olduğunu ifade etti. Japon futbolcu, “Türk insanı da her zaman çok yardım sever. Türk insanı gerçekten çok sıcakkanlı, çalışmayı seviyorlar ve birbirlerine saygı duyuyorlar” yorumunu yaptı.

"Hedefler büyümeli"

İtalya Serie A’da ve uluslararası turnuvalarda önemli tecrübeleri bulunan Yuto Nagatomo, şu andan itibaren Galatasaray’ın hedef çıtasını en yukarı koyması gerektiğini söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, “Hedeflerin her zaman büyümesi gerekiyor. Seneye Şampiyonlar Ligi’nde başarıya odaklanılmalı” dedi.

"Florya’nın katkısı büyük "

Japon yıldız, Fatih Terim’in yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın yanı sıra idari kadrodan Hande Sümertaş, Aslı Kaşeler, Mert Çetin, Eray Sözen’in de katkılarının büyük olduğunu belirtip, “Çalışanlarımız görevi ne olursa olsun daima yüreğini ortaya koyuyor. Buradaki insanlar başarımızda büyük pay sahibi” ifadelerini kullandı.

"Serdar’ı çok beğeniyorum"

Yuto Nagatomo, en beğendiği Türk oyuncu kategorisinde tercihini takım arkadaşı Serdar Aziz’den yana yaptı. Japon futbolcu, “Serdar Aziz’i beğeniyorum. Çok kuvvetli ve bire bir mücadelelerde son derece etkili” yorumunda bulundu.

"Cengiz daha iyi yerlere gelecek"

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile İtalya’da kısa da olsa karşı karşıya oynayan Yuto Nagatomo, genç oyuncudan övgüyle söz etti. Japon futbolcu, “Serie A’da genç yaşta oynamak ve başarılı olmak kolay bir şey değil. Cengiz bu açıdan bakıldığında çok iyi işler yapıyor ve çok daha iyi yerlere gelecek” dedi.

"Aşçıyı kaçırabilirim"

Uzak Doğu kültüründen gelen biri olmasına rağmen Türk mutfağına hemen uyum sağladığını söyleyen Nagatomo, “Türk yemekleri gerçekten inanılmaz ve çok lezzetli. Balık ve et yemeklerini çok seviyorum. Buradaki kulübün aşçısına bir parantez açmak istiyorum, imkanım olursa onu Japonya’ya da götürürüm” diye konuştu.

Evinin erkeği

Ailenin önemini vurgulayan Nagatomo, İstanbul’u çok sevse de en çok evde vakit geçirmeyi yeğlediğini belirterek, “Evimin inanılmaz derecede harika bir deniz manzarası var. İşim bittikten sonra bir an önce eve gitmek için can atıyorum. Çünkü o manzara beni rahatlatıyor” dedi.

Beşiktaş dönüm noktası

Yuto Nagatomo, çok haklı bir şampiyonluk yaşadıklarını ifade ederken, 31. haftadaki Beşiktaş derbisinin önemine dikkat çekti. Rakiplerinin çok iyi bir takım olduğunu belirten Nagatomo, “Onları durdurduk ve biz oynadık. Bence hem benim adıma hem de takım adına kırılma anı Beşiktaş galibiyetiydi. O maçın ardından hem benim hem de takımın kendine olan güveni arttı” diye konuştu.

"Terim’le değiştim"

Uzun yıllar Inter’de top koşturan ve Roberto Mancini, Luciano Spalletti gibi teknik direktörlerle çalışan Yuto Nagatomo, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le yakaladığı uyumun sırlarını ve farkını da anlattı. Nagatomo, “Tabii ki gelmeden önce Fatih Terim ismini gayet iyi biliyordum ama bire bir çalışmadığım için karakterini ve sistemini yakından tanımıyordum. Buraya geldikten sonra ne kadar büyük bir karakter olduğunu görme şansım oldu. Futbolcularla baba oğul gibi ve ikili ilişkiler konusunda çok başarılı. Hem futbolu çok iyi biliyor hem de insan ilişkileri harika” dedi.

"Davranışlarıma yansıyor"

Sevinç gösterilerinde en hırslı isim olarak dikkat çeken Nagatomo, gerçekten kendisinde bir değişim olduğunu ifade edip, bu değişimi de tecrübeli teknik adama bağladı. Eşinin de bu değişimi fark ettiğini söyleyen Japon futbolcu, “Eşimin de dediği gibi ben hayata her zaman pozitif bakan bir insanım ama Fatih Hoca’nın da etkisiyle artık daha da mutluyum ve bu da davranışlarıma yansıyor. Yani zaten her zaman mutluydum ama Galatasaray’a geldikten sonra bu mutluluğum daha da arttı” diye konuştu.

"Rodrigues çok özel bir insan"

Yuto Nagatomo, Galatasaray’a transfer olduktan sonra, Garry Rodrigues muhteşem bir oyuncuya dönüştü. Çok iyi uyum sağlayan ikili Galatasaray’ın sol tarafını çok fonksiyonel hale getirdi. Bu uyumu değerlendiren Nagatomo, “Garry gerçekten çok özel bir insan. Futbolculuğunu zaten hepimiz görüyoruz; futbolu biliyor, kuvvetli ve çok süratli. Bunlar herkesin malumu ama herkesin bilmediği tarafı şu ki, gerçekten çok iyi kalpli bir insan. Benim buraya adapte olmamda ve iyi futbol oynamamda çok büyük pay sahibi” diye konuştu.

"Anlatılan kadar varmış"

Galatasaray’ı kendisine ilk anlatan ismin sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder olduğunu dile getiren Yuto Nagatomo, devre arası kulüpten resmi teklif gelince 3 isimle görüştüğünü söyledi. Japon futbolcu, “Sneijder, Mancini ve Melo ile iletişim kurdum ve üçü de Galatasaray’a transfer olmam gerektiğini söyledi. Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu muhakkak kabul etmem gerektiğini söylediler. İstanbul hakkında çok fazla bilgim yok ama buraya geldikten sonra üçüne de hak verdim. Burası gerçekten çok güzel. İyi ki onlara kulak vermişim” dedi.

Japonya’nın starıyım

Yuto Nagatomo’nun Galatasaray’a transfer olmasının ardından, birçok Japon gazeteci, sarı-kırmızılı takımın müsabakalarını ve antrenmanlarını takip etti. Adeta Galatasaray nerede onlar da oradaydı. Bu durumu Nagatomo’ya sorduk. 31 yaşındaki futbolcu, “Japonya’da çok popülerim. Bu kadar Japon’un gelmesinin sebebi Japonya’da son derece ünlü olmam. Yedi sene Inter’de oynadım, 100’den fazla milli maçım var ve iki Dünya Kupası’nda forma giydim. Orada ilgi odağı olmam çok normal” dedi.