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04 Temmuz 2018 14:11

Naim Süleymanoğlu’nun mezarından DNA örneği alındı

Japon uyruklu Sekai Mori’nin Naim Süleymanoğlu’na babalık davası açması üzerine dünya ve olimpiyat şampiyonu milli haltercinin mezarı DNA örneği alınmak için açıldı.

Naim Süleymanoğlu’nun mezarından DNA örneği alındı

04 Temmuz 2018 14:11

Alınan DNA örneği incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çıkacak sonuca göre davanın seyri şekil alacak.


Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından 27 yaşındaki Japon uyruklu Sekai Mori milli halterciye babalık davası açmıştı. Mahkeme, Naim Süleymanoğlu’nun mezarının açılması (fekk-i kabir) ve DNA örneğinin alınmasına karar vermişti.


Sabah saatlerinde Naim Süleymanoğlu’nun Edirnekapı’daki mezarı başına gelen polis ekipleri mezarın çevresini şeritler çekerek kapattı. Mezarın açılması için olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tıp Kurumu uzmanlar ve belediye ekipleri olay yerine geldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, mezar açım işleminin görüntülenmemesi için mezarın önünü branda ve araçlarla kapattı. Sekai Mori’yi avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe temsil ederken Esin ve Sezin Süleymanoğlu’nu da Av.Aziz Demir temsil etti.


Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi Hakimi Emine Selda Öcal’ın mezar başına gelmesiyle kabir açıldı ve Naim Süleymanoğlu’nun cenazesinden DNA örnekleri alındı.


Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterciden alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelenerek, Sekai Mori’den alınan örneklerle karşılaştırılacak. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ise dava sürecine şekil verecek.




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