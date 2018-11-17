Nakil aracındaki 1 milyon lirayı bırakıp silahları alıp kaçtılar

İstanbul Zeytinburnu'nda bir market zincirine ait para nakil aracının güvenlik görevlisini bıçaklayarak silahlarını alan şüpheliler yakalandı. Nakil aracındaki dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta pazar günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir market zincirlerine ait para nakil aracını durduran 4 şahıs güvenlik görevlisini darp etmeye başladı. Sopayla saldırdıkları güvenlik görevlisini araçtan indiren şahıslar daha sonra görevliyi bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren şahıslar, görevlinin belinde bulunan tabancayı ve araç içerisindeki ‘MP5' türü makineli otomatik silahı alarak kaçtı. Olay yerinden uzaklaşan şahıslar önce motosiklete, ardından da kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kayıplara karıştı.

Nakil aracında bulunan 1 milyon lirayı bırakıp silahları alıp kaçtılar

Market zincirine ait para nakil aracında yaklaşık 1 milyon lira olmasına rağmen şahısların silahları alıp kaçmaları dikkat çekti. Nakil aracının 85 mağazadan para toplayarak yoluna devam ettiği sırada olayın yaşandığı, şahısların para yerine silahları alıp kaçtıkları ortaya çıktı.

Evlerinde uzun namlulu otomatik silahlar ele geçirildi

Gasp edilen güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan incelemelerde şahısların kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Yaklaşık 1 hafta süren teknik ve fiziki takibin sonucunda şüphelilerin adreslerine ulaşıldı. Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda bulunan 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ‘AK-47' türü uzun namlulu otomatik silah, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıka tabanca, 1 adet sis bombasının yanı sıra güvenlik görevlisinden gasp edilen makineli ‘MP5' otomatik silah ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Şahısların güvenlik görevlisini darp ederek bıçaklamaları ve ardından kaçmaları güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Gözaltına alınan Özkan Ç, Elvin İ, Timur T, Emrah P, Ufuk M, Muharrem Y. ve ‘Çeçen' lakaplı Nazmi A. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere Bakırköy Adliyesine sevk edildi.