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04 Temmuz 2018 18:33

Nargile kafede aslan sergilendiği iddiaları ekipleri harekete geçirdi

İstanbul’da sosyal medyada bir nargile kafede aslanın cam kafeste sergilendiği iddiaları üzerine ekipler harekete geçti.

Nargile kafede aslan sergilendiği iddiaları ekipleri harekete geçirdi

04 Temmuz 2018 18:33

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu öğrenildi.


Beykoz’da Polonezköy yolu üzerinde yer alan bir hayvan rehabilitasyon merkezinden vatandaşlar tarafından paylaşılan aslanın cam kafes içerisindeki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olayın ardından Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile belediye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu hayvan rehabilitasyon merkezi olarak kurulan merkezin gerekli ruhsatlarının olduğu tespit edildi. Aslan Khallessi’nin gezme alanının rehabilitasyon merkezinin hemen yanında bulunan kafeye kadar uzandığı görüldü. Kafenin içerisine gelen vatandaşların ise bu görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.




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