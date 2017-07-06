Etkinlik kapsamında meydana "Narkotik eğitim tırı"getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak olarak düzenlediği Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele günü dolayısıyla Bakırköy Özgürlük meydanında bir etkinlik düzenledi. Madde Kullanımı ve Bağımlılık sorununa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında meydana getirilen Narkotik Eğitim Tır’ına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Özgür Zober, “Bugün burada bulunmamızın nedeni 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele günü kapsamında bir etkinlik düzenlemek. 3 gün boyunca gençlerimiz annelerimizi babalarımızı tüm bu konuda risk taşıyan kişileri buraya bekliyoruz. İçeri de bulunan dokunmatik ekranlarımız hem eğlenceli hem öğretici ekranlar da gençler anne babalar uyuşturucu ile nasıl mücadele edecekler özellikle anne ve babalar çocukları başlamışsa erkenden bunları nasıl fark edebilirler bunu öğrenecekler. Uyuşturucu maddelerin beyindeki etkileri,kalpteki etkileri bir kullanıcıyı nasıl tanırız. Kullanıcıda kullanmaya başladıktan sonra ne gibi değişiklikler olur vücudunda para harcamasında yemek yemesinde ne gibi değişimler olur bunları anlatmaya çalışıyoruz burada ki uygulamalarla. Uyuşturucu ülkemizde ki en büyük sorunlardan biri son günler de kulanım oldukça arttı herkesi gelip farkında olmaya bilinçlenmeye davet ediyoruz” dedi.

Yapılan etkinlikle halkın uyuşturucuyla mücadele noktasında farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini belirten İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şube Müdürü Melike Çetin, “Burada uyuşturucuyla mücadele noktasında halkın farkındalığını arttırmak çok önemli bir unsur bu amaçla toplandık. Bu günlerde de uyuşturucuyla ilgili sorunlar çok fazla. Bizim 39 ilçemizde toplum sağlığı merkezlerimizde uyuşturucuyla mücadele birimleri oluşturduk burada doktor ve psikolog arkadaşlar hizmet veriyor” diye konuştu.

Herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirten Semra Açar isimli vatandaş “Çok faydalı bir uyguluma şu zamanda hepimizin bilinçlenmesi gereken bir gerçek gençlerimiz açısından bayğı bir ciddi düzeye ulaştı. Bizim bilgilenmemiz lazım ki biz onlara faydalı olabilelim ben de o yüzden uğradım” şeklinde konuştu.