Narven’den doğa sporlarına dev yatırım

Termal turizm alanında yaptığı büyük yatırımla Türkiye’nin önemli bir markası haline gelen Narven’de, Macera Parkı kuruldu. Macera Parkı’nın içinde 320 metre uzunluğunda zipline hattının yanı sıra 34 etaptan oluşan 5 farklı İp Parkuru, 12 metrelik dev salıncak, 12 metrelik Powerfun ve 13 metrelik tırmanma duvarı yer alıyor. Macera Parkı’nın içinde ayrıca okçuluk sahası, atv parkurları, mini-kart pisti de bulunuyor.

Dev yatırımın Türkiye’deki termal tesisler arasında fark oluşturduğuna dikkat çeken Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız, böylelikle termal turizmi gençler için de tercih edilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Yıldız, “450 dönümlük arazide yükselen Narven Termal Kasaba’nın 30 dönümlük ormanlık arazisine Narven Macera Parkını kurduk. Bizim en önemli varlığımız, yamacına yaslandığımız, yeşilin her tonunu içinde barındıran Bolu ormanımız. 7’den 70’e bütün yaş grubundan konuklarımız, termal sularımızda şifayla buluşmanın yanı sıra ormanın içinde, birbirinden eğlenceli ve heyecanlı doğa sporları yaparak macera tutkularını doyasıya yaşayacaklar” dedi. Narven’in her zaman spora ve sporcuya büyük destek verdiğini belirten Yıldız, “Bu amaçla 2016 yılında tesisimiz bünyesinde Narven Spor Kulübü’nü kurduk. Kulüp aktivitelerimiz çerçevesinde konuklarımız basketbol, futbol, doğa yürüyüşü, satranç, masa tenisi, bilardo, yüzme, pilates, bisiklet gibi birbirinden farklı birçok spor dalında faaliyet gösterebiliyorlar” dedi.

Macera parkına ödül

Narven Macera Parkı’nın İstanbul’da düzenlenen uluslararası bir yarışmada ‘En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi’ ödülü aldığını vurgulayan Yıldız, “Macera Parkı, yerli ve yabancı turistlerin dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitede bulunma gibi birçok ihtiyacını karşılıyor. Bu yönüyle Narven, termal turizme ek olarak macera turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir. Aynı zamanda doğa sporlarına yönelik farkındalığın artmasına katkı sunarak doğa ve spor sevgisini genç nesillere aktaracaktır” diye konuştu.

Çalışanlar motivasyonu macera parkında bulacak

Kurumsal firmaların son dönemde çalışanların motivasyonu için bu tür aktivitelere yöneldiğine dikkat çeken Yıldız; “Kurumsal şirketlerin birçoğu takım çalışmasının önemini kavramış durumda ve eğitim süreçlerinde bu tür etkinlik alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bizler sektördeki bu açığı kapatma noktasında da öncülük etmek istedik”şeklinde konuştu.

Yatırım 300 Milyon TL’yi aştı

Tapulu Hisseli Garyimenkul Sistemi ile satış yapan Narven’in 300 Milyon TL’lik yatırımı aştığına dikkat çeken Yıldız sözlerini şöyle tamamladı: “Bugüne kadar 20 bine yakın tapulu hisseli gayrimenkul satışı yaptık. 2018 yılı içerisinde de yatırımlarımız devam ediyor. Konut yatırımının yanı sıra tesisimizin sosyal alanlarında da önemli yatırımları hayata geçirdik. Bu kapsamda sadece bu yıl 600 kişilik Açık Büfe Restorant, 100 kişilik Et Restoran, 3 katlı Kitap Kafe ve Macera Parkı’nı faaliyete geçirdik.”

Yatırım yapmaya devam ediyoruz

Narven Macera Parkı’nın tanıtımı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Narven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Necip Çarıkçı şunları söyledi: “Bizler Bolulu yatırımcılar olarak Narven Termal Kasaba’yı memleketimizde kurduk. Projemizi zamanında hizmete açarak sözümüzü tuttuk. Amacımız Bolu’muza, Memleketimize büyük bir katma değer kazandırmak. Bolu spor kenti, turizm kenti, üniversite kenti. Bolu Narven ile birlikte yükselmeye devam ediyor. İleriki dönemlerde farklı projelere yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

5 yıldızlı oteller kuruluyor

Otel yatırımı hakkında bilgi veren Yıldız sözlerine şöyle devam etti; “Bizim ve bölgemiz için çok önemli olan beş yıldızlı otelimizin de projelendirme çalışmalarına başladık. Otelimiz sadece bir otel değil bölgenin en büyük kongre merkezi olacak ve hem turizmi çeşitlendirip hem de Bolu’ya çok ciddi bir akış sağlayacak” dedi.