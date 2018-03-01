Nasırlaşmış elleri 77 yaşında kalem tuttu

Bu kapsamda Gaziosmanpaşa’da derslere başlayan 77 yaşındaki Ayşe Teyze, nasırlaşan elleriyle kalem tutarken, “Şu an çok seviniyorum, okumanın yaşı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi de seferberliğe destek vermek amacıyla harekete geçti. Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi’nde okuma yazma bilmeyen vatandaşların katıldığı eğitimlerle yıllarca okuma yazma yoksunluğu çeken vatandaşlar için derslere başlanıldı. Kimisi babası ya da eşi yüzünden kimisi de okulları köylerine uzak olduğu için okuma yazma öğrenemeyen onlarca kadınların ilk derslerindeki büyük heyecanı ise dikkat çekti. Derslere başlayan kadınlar ise önce harfleri öğreniyor ardından sesleri ayırt ederek okumalar yapmaya çalışıyor.

77 yaşında okuma yazma öğrenmek için derslere başladı

Yıllarca okuma yazma öğrenemeyen çok sayıda kadının eğitim aldığı merkezde her yaştan kadın yer alıyor. Okuma yazma seferberliği kapsamında derslere başlayan kadınların arasında yer alan 77 yaşındaki Ayşe Teyze ise okuma aşkı ve azmiyle herkese örnek oldu. Siirtli Ayşe Teyze, çocukken okumayı çok istediğini ancak babasının sadece erkek kardeşlerini okula göndermesi nedeniyle okuma yazma öğrenemediğini ifade etti. Okuma yazma öğrenmek için büyük çaba gösteren kadınları ziyaret eden Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da yıllar geçmesine rağmen okuma isteğinden vazgeçmeyen Ayşe Teyze ile yakından ilgilendi. Elleri nasırlaşmasına rağmen kalem tutmaktan vazgeçmeyen Ayşe Teyze ise çok mutlu olduğunu belirtirken "Okumanın yaşı yok" dedi.

“77 yaşındaki teyzemizin gelmesi kuşkusuz bu işin heyecanı"

Okuma yazma öğrenmenin yaşının olmadığını ve çaba gösteren herkesi desteklediklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ Türkiye şartlarında ıskaladıkları eğitimi büyük bir heyecanla büyük bir umutla gideriyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Eşi Emine Hanım’ın başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği kapsamında ilçemizde ağırlıkla kadınların oluşturduğu seferberlik başlatıldı. Bin 500 tane öğrencimize bu anlamda eğitim veriliyor. Güzel şeyler bunlar, bu anlamda okum yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımızın bundan istifade etmesini de özellikle tavsiye ediyoruz. Büyüklerimizin ninelerimizin, 77 yaşındaki teyzemizin gelmesi de kuşkusuz bu işin heyecanı. Bu yaştaki teyzelerimizin okuma yazma seferberliğine öncülük etmesini gören gençlerimiz kuşkusuz kendilerini sorguluyor” dedi.

“Okumanın yaşı yoktur”

Yıllar geçmesine rağmen içinde hep okuma isteği olduğunu söyleyen Ayşe Sezen, “ Siirt’ten geldim 77 yaşındayım. Fırsat görmedik ancak şimdi gelebildik. Babam bırakmıyordu erkek kız beraber diye sülalem hepsi okumuştur. Şu an çok seviniyorum ben öğrenmek istiyordum 7 çocuğum vardı onlarla uğraşıyordum. Kız kardeşlerimi babam bırakmadı erkekler biraz okudu. Okuyacağız, hevestir insan bilse daha iyidir. Ben çok sevdim herkese söyleyeceğim sizde gidin. Okumanın yaşı yoktur” şeklinde konuştu.

“Torunum anaokuluna gidiyor, onu bırakıyorum sonra kendim geliyorum”

Evde torunuyla birlikte ders çalıştığını ifade eden ve okuma yazma öğreneceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Hülya Ateş, “51 yaşındayım zamanında göndermemişler biz de kaldık. Torunum anaokuluna gidiyor, onu bırakıyorum sonra kendim geliyorum. İkimiz birden okula gidiyoruz. Çok heyecanlıyım bir yere gidince hiç olmazsa okuyacağım. Doktora gidiyordum dahiliye mi cildiye mi bilmiyordum, soruyordum hep ama şimdi sormayacağım. Torun bile bakıyor derslerime ’babaanne bugün ne yaptın’ diyor. Benim derslerime bakıyor o da aynısını yazıyor, okumanın yaşı yok” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi’nde haftanın 7 günü boyunca eğitimler devam ediyor. Merkezde 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ise eğitimin sonunda Okur Yazar Belgesi veriliyor.