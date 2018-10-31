Nazar Nur Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden "O Ses Çocuklar" programı yarışmacısı Nazar Nur Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

"O Ses Çocuklar" programıyla tanınan Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. 6 gün boyunca yoğun bakımda tedavisi gören Kaya yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya'nın cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acılı aile ise Kaya'nın cansız bedenini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumun'daki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Nazar Nur Kaya'nın Kasımpaşa Büyük Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.