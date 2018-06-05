Nazım Hikmet Avcılar’da anıldı

yıl dönümünde Avcılar’da heykeli önünde anıldı

Ortadirek Tiyatrosu Pikola Sahnesi’nin organize ettiği anma gecesine Avcılar Belediye Başkanı Dr.Handan Toprak Benli ve yüzlerce Avcılarlı katıldı. Katılımcılar önce yeryüzü sofrası açıp kendi getirdikleri yiyecekleri paylaşarak iftar yaptı. Sonra da Ekrem Ataer, Mehmet Karabudak gibi birbirinden değerli sanatçılarla şiirler, türküler söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de tüm katılımcılarla birlikte yerde oturarak programa eşlik etti. Genel Sanat Yönetmeni Osman Genç’in yönettiği gecede sanat dünyasından birçok önemli isim yer aldı. Daha sonra bir basın açıklaması yapılarak, Haziran ayında kaybedilen sanatçıların ismi okunarak tek tek anıldı. Nazım Hikmet ve Ahmet Arif’in şiirleriyle renkli anların yaşandığı programda ayrıca küçük oyunlar ve doğaçlama performanslar sergilendi.

Gecede kısa bir konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli;"Bugün burada Yeryüzü ve Sevgi sofrası kuruldu. Herkes paylaşımlarda bulundu. Sanatçılarımızı kaybetmek çok zor, Kaybettiklerimizi yerine koymak imkansız. O nedenle sanatçılarımızı sanatla yaşatalım dedik ve cumhuriyet tarihimizin 10 büyük sanatçısı başka bir sanatla heykel sanatıyla yaşatıyoruz. Nazım Hikmet’ten Ahmet Arif’e, Yaşar Kemal’den Sivas’ta yitirdiğimiz Edibe Sulari’ye kadar büyük sanatçılarımızın heykeli bulunuyor. Her birinin hatırasını Avcılar’da yaşatacağız.”dedi.