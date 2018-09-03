Nazım Sangare: “Hedefim Türkiye Milli Takımı’nda oynamak”

Antalyaspor’un 24 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi yayın organı olan TamSaha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Annesinin Türk olduğunu belirten Sangare, “Annem Türk. Eskişehir’de doğmuş. Babam Gineli. Annem Almanya’da üniversitede okurken, babamla tanışıyor. Babam da üniversiteyi okumak için Almanya’daymış. Sonrasında evlenmeye karar vermişler ve ben Almanya’da dünyaya gelmişim. Çocukluğumun geçtiği Köln’de çok sayıda Türk yaşıyor. Bu nedenle sık sık Türkçe konuşma fırsatım oldu. Yine de Türkçem mükemmel değil. Çünkü biz evde sadece Türkçe konuşan bir aile değildik. Anneannem bana ve ablama baktığı için onunla Türkçe konuşuyorduk. Ama babam Fransızca ve Almanca konuşuyordu. Yani çok fazla dil konuşulan bir evde büyüdüm. Mahalle hayatımı sorarsanız; her gün top oynardım. Adeta sahada yaşadım diyebilirim. Arkadaşlarımla bütün gün futbol oynardım” dedi.

“Futbolla arkadaşım sayesinde tanıştım”

Çok yakın bir arkadaşı vesilesiyle futbolla tanıştığını belirten Nazım Sangare, “Benden 2 yaş kadar büyüktü. Ben hep onu idol olarak görüyordum. O da futbol oynardı. Yaşım 3’tü ve ben de onun gibi, bir takımda hemen futbol oynamak istedim. Arkadaşım 15 yaşına geldiğinde futbolu bıraktı. Kendisiyle hala görüşüyoruz. Benim futbolcu olmamda çok büyük etkisi var. Kendisiyle görüştüğümüzde bana çok büyük saygı duyduğunu ve gerçekten gururlandığını söylüyor” ifadelerini kullandı.

“Antalyaspor’un imkanlarını görünce teklifi kabul ettim”

Antalyaspor’dan teklif gelince bunu değerlendirdiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, “Antalya’ya geldim ve Antalyaspor’un tesislerini gezdim. Antalya Stadyumu’nu gördüm. Kulübü ve imkanlarını görünce kabul ettim. Gerçekten çok iyi imkanlara sahip bir takıma geldim. Süper Lig’in çok kaliteli bir lig olduğunu biliyordum. Ligi takip de ediyordum. Türk futbolunun benim beklentilerimi karşıladığını da söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon gerçekten de zorlu geçti. Bu zorluk sayesinde daha çok tecrübe sahibi oldum diyebilirim. Zorlu maçlara çıktım ve ligde kalmak için çok büyük bir mücadeleye ortak oldum. Bu da tecrübeme tecrübe kattı” şeklinde konuştu.

“Hedefim Türkiye Milli Takımı’nda oynamak”

Hedefinin Türkiye Milli Takımı’nda oynamak olduğunu dile getiren Sangare, “Evet, Gine Milli Takımı’ndan da bir teklif geldi. Onlar da beni çok istiyor ve sürekli arıyorlar ama ben ilk önce Türk Milli Takımı’nda oynayabilmek için mücadele ediyorum. En iyisini göstermek istiyorum. Neden özellikle Türkiye derseniz; kendimi Türkiye’ye daha yakın hissediyorum” diye belirtti.

“Gomis ve Trezeguet beğendiğim isimler”

Galatasaray’ın eski forveti Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’i çok beğendiğini anlatan Nazım Sangare, “Trezeguet de gerçekten beğendiğim bir isim. Futbol olarak çok değil ama karakter olarak Beşiktaş’ta oynayan Atiba’yı çok seviyorum. Trabzonspor’daki Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün gerçekten iyi ve gelecek vadeden isimler olduğunu düşünüyorum” dedi.

“VAR uygulaması için mutluyum”

VAR sisteminin artık Türkiye’de de uygulandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Sangare, “Çünkü geçen sezon özellikle birçok karardan memnun kalmadım. VAR sistemi için oldukça olumlu düşüncelerim var. Bu sisteminin Türk Ligi’ne ve takımlara daha olumlu yansımalarının olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.