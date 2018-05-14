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14 Mayıs 2018 15:35

NBA Başkan Vekili’nden FIBA’nın milli takım pencerelerine destek

ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) Başkan Vekili Mark Tatum, Filipinler’e yaptığı ziyaret sırasında Uluslararası Basketbol Federasyonu’nun (FIBA) milli takım pencerelerine destek veren açıklamalarda bulundu.

NBA Başkan Vekili’nden FIBA’nın milli takım pencerelerine destek

14 Mayıs 2018 15:35

Tatum, taraftarlara takımlarının evlerinde oynadığı önemli maçlara tanıklık etmesine olanak verdiğinden ötürü, FIBA’nın milli takım aralarından övgü dolu sözlerle bahsetti.


Tatum, taraftarlara takımlarının evlerinde oynadığı önemli maçlara tanıklık etmesine olanak verdiğinden ötürü, FIBA’nın milli takım aralarından övgü dolu sözlerle bahsetti.


Philstar’ın haberine göre Mark Tatum, FIBA’nın Dünya Kupası için düzenlediği yeni eleme sisteminin uluslararası basketbol için olumlu bir gelişme ve ilerleme olduğunu belirtti. Tatum’un açıklamaları şu şekilde;


“Bu sistemden önce, dünyadaki pek çok ülke milli takımlarının kendi topraklarında maça çıktığını göremiyordu. Milli takımlar kendi evlerinde gösteri veya hazırlık mücadeleleri oynuyordu ama esas önemi olan maçları kendi evinde oynayan takım pek yoktu. FIBA’nın getirmiş olduğu bu yeni eleme sistemi taraftarlara milli takımlarının kendi ülkelerinde oynadığı önemli maçları izleme şansını sunuyor. Bazı NBA oyuncuları takvimdeki çakışma nedeniyle bazı maçlara gidemese de bu durum da milli takımları kaliteli oyuncu yetiştirmeye ve geliştirmeye yöneltiyor. Daha kaliteli oyuncu yetiştirmeye odaklı ülkelerin ve milli takımların bu eleme sisteminde başarılı olduğunu görüyoruz. Bu da daha adil bir yarışma zemini oluştuğu manasına geliyor. Eleme müsabakalarında oynamak için gereken yetenekli derin bir kadro geliştirmek milli takımların elinde.”


Tatum, ayrıca, NBA oyuncularının yaz döneminde milli göreve hazır olabileceğini de belirterek, “NBA oyuncularının da mücadele edebileceği milli takım pencereleri olacak. Ancak ABD için bunun kararı ABD’de olacak. Üçüncü eleme maçları penceresinde, Amerika’nın Temmuz ayında Küba’da oynayacağını ve bu takımın G-League oyuncularından oluşacağını biliyorum” açıklamalarında bulundu.




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