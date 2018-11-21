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NBA'de Portland deplasmanda New York Knicks'i mağlup etti

NBA’de başarılı bir sezon geçiren Portland Trail Blazers, Madison Square Garden’da mücadele ettiği New York Knicks’i 118-114’lük skorla mağlup etti ve ligdeki 12.

NBA'de başarılı bir sezon geçiren Portland Trail Blazers, Madison Square Garden'da mücadele ettiği New York Knicks'i 118-114'lük skorla mağlup etti ve ligdeki 12. galibiyeti aldı.


NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Portland Trail Blazers, deplasmanda karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 118-114'lük skorla mağlup ederek, ligdeki 12. galibiyeti elde etti. New York ise 14. yenilgisini aldı. Portland'da CJ McCollum 31 sayı, 4 ribaund, Damian Lillard 29 sayı, 8 asistle oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Knicks'te ise Tim Hardaway Jr. 32 sayı, 5 ribaund ve Trey Buke 19 sayı, 3 asist ile oynadı.


NBA'de normal sezon heyecanı 13 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:



Orlando Magic: 91 - Toronto Raptors: 93


Washington Wizards: 125 - Los Angeles Clippers: 118


Miami Heat: 92 - Brooklyn Nets: 104


New York Knicks: 114 - Portland Trail Blazers: 118

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