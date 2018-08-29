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29 Ağustos 2018 20:04

Ndiaye, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 4.

Ndiaye, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı

29 Ağustos 2018 20:04

haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Ndiaye de idmanda yer aldı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana core - stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra tüm oyuncuların katıldığı ve kendi nabız aralıklarına göre yaptıkları aerobik koşuya geçildi. Bu bölümün ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tam süre forma giyen oyuncular, idmanı soğuma hareketleri ile tamamladı.


Diğer oyuncular ise dar alan oyunları ile dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Yeni transfer Badou Ndiaye, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Tedavisi tamamlanan Garry Rodrigues, kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.


Öte yandan Alanyaspor maçında sol ayak altında ağrı hisseden Maicon Roque, günü özel bir program dahilinde takımdan ayrı özel bir çalışmayla geçirdi.


Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.




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