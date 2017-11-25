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25 Kasım 2017 21:29

Ndiaye ve Maicon sarı kart görmedi

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Maicon ile Badou Ndiaye, kart görmedi.

Ndiaye ve Maicon sarı kart görmedi

25 Kasım 2017 21:29

İki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında görev alabilecek.


Son haftalarda sarı ve kırmızı kart cezalarından dolayı eksik futbolcularıyla mücadele eden Galatasaray’da Alanyaspor maçı öncesinde Maicon ile Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Turuncu-yeşillilere karşı ilk 11’de görev alan iki futbolcu, müsabakayı kart görmeden kapadı. Tudor, 90. dakikada Maicon’un yerine Ahmet Çalık, Ndiaye’nin yerine de Koray Günter’i aldı.


Ndiaye ve Maicon, böylece Süper Lig’in 14. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş derbisinde Teknik Direktör Igor Tudor’u görev vermesinde halinde sahada olacak.




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