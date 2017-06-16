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16 Haziran 2017 10:31

Necmettin Nursaçan Küçükçekmece’de Ramazan Sohbetleri’ne konuk oldu

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, sokak iftarları kapsamında Tevfikbey Mahallesi Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Necmettin Nursaçan Küçükçekmece’de Ramazan Sohbetleri’ne konuk oldu

16 Haziran 2017 10:31

Necmettin Nursaçan da Küçükçekmece’de Ramazan Sohbetleri’ne konuk oldu.


Ramazanın manevi ikliminin sokak iftarlarında yaşandığı Küçükçekmece’de vatandaşlar iftar programlarına büyük ilgi gösteriyor. Tevfikbey Mahallesi sakinlerinin büyük ilgisiyle gerçekleştirilen iftar programına katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, tüm vatandaşların Ramazanlarını tebrik ederek, "Bu akşam bizimle birlikte iftar açtığınız için teşekkür ederim. Dualarda buluşalım ve Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan rahmet, bereket ve dua ayı. Birbirimize ve tüm Müslüman alemine dua edelim" diye konuştu.


Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar aynı sofrada oruçlarını açtı. Diğer yandan Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Necmettin Nursaçan’ı da Selçuklu Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla buluşturdu.



"Allah ile konuşmak isteyen Kur’an okusun"


Ramazan Sohbetleri’ne konuk olan Nursaçan Ramazan ayının Kur’an ayı olduğuna dikkat çekerek, "Kadir gecesine kutsallık katan şey Kur’andır. Yakında Kadir Gecesi geliyor. Allah ile konuşmak isteyen Kur’an okusun. O, mutluluğun adresidir. Yolumuzu gösterecek olandır. Herkes kendine ’ben Allah’ı seviyor muyum?’diye sorsun. Bunun cevabı basittir. Seven sevdiğine itaat eder. Yasaklarından sakınır. Kıldığımız namaza Allah’ın ihtiyacı yoktur. Namaz, ruhun banyosudur. Streslerin ilacıdır" diye konuştu.



"Devletin temeli ailedir"


Ailenin önemini de anlatan Necmettin Nursaçan, "Devletin ve milletin temeli ailedir. Elin oğlu bizi aileden vurmak istiyor. Ailelerimiz çöküyor. Boşanma oranlarımız arttı. Bir çift boşanınca arş’ı ala titrermiş. Boşanmak Allah’ın en sevmediği helaldir. Biz yüzyıllardır ailesi kutsal olan bir milletiz" dedi.




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