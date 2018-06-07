Nedim Şener’in yeni kitabı Kahraman Hainler, raflarda

Gazeteci-yazar Nedim Şener’in, Fethullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasını geçmişten bugüne anlatmayı amaçlayan kitabı Kahraman Hainler kitapçılarda yerini aldı. Destek Yayınlarından 376 sayfa olarak çıkan kitapta Nedim Şener, kitabında sadece dünü ve bugünü değil, gelecekte Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi haber veriyor. FETÖ’ye bağlı “mahrem imamlar” ve “öğrenci” adı verilen rütbeli subayların itiraflarının da yer aldığı kitap, bu yapılanmanın ne kadar derinlere uzandığını fark edecek ve olası “kripto tehlike”yi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.