Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 10:08

Nedim Şener’in yeni kitabı Kahraman Hainler, raflarda

Gazeteci-yazar Nedim Şener’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ’nün Kriptolarını anlantan kitabı “Kahraman” Hainler, kitapçılarda yerini aldı.

Nedim Şener’in yeni kitabı Kahraman Hainler, raflarda

07 Haziran 2018 10:08


Gazeteci-yazar Nedim Şener’in, Fethullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasını geçmişten bugüne anlatmayı amaçlayan kitabı Kahraman Hainler kitapçılarda yerini aldı. Destek Yayınlarından 376 sayfa olarak çıkan kitapta Nedim Şener, kitabında sadece dünü ve bugünü değil, gelecekte Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi haber veriyor. FETÖ’ye bağlı “mahrem imamlar” ve “öğrenci” adı verilen rütbeli subayların itiraflarının da yer aldığı kitap, bu yapılanmanın ne kadar derinlere uzandığını fark edecek ve olası “kripto tehlike”yi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç