Dubai’nin Al-Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo formayı giydi.
Dubai'nin Al-Nasr takımına transfer olan Alvaro Negredo formayı giydi. İspanyol golcü yeni takımında 11 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'tan ayrılan ve pazar günü Dubai'ye giderek Al-Nasr için sağlık kontrolünden geçen Alvaro Negredo, yeni takımının formasını giydi. Dubai ekibinin sosyal medya hesabından duyurduğu transferle birlikte Negredo'nun yeni takımına 2 yıllık imza attığı belirtildi. İspanyol golcü Al-Nasr'da 11 numaralı formayı giyecek.