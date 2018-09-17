Negredo'da anlaşma tamam

Dubai'nin Al Nasr takımıyla anlaşmaya varan ve dün bu ülkeye giden İspanyol golcü Alvaro Negredo konusunda kulüpler de anlaşma noktasına geldi.

Al Nasr ile anlaşmaya varan ve dün sağlık kontrolünden geçmek için Dubai'ye giden Alvaro Negredo için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bize gelen bir teklif yok" demişti. Negredo için bugün gelen teklifin ardından siyah-beyazlı yönetim, Al Nasr ile anlaşmaya vardı. Dubai ekibiyle 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, Negredo'nun da bu sezonki tüm alacağından vazgeçmesini talep etti. Beşiktaş'ın talebine olumlu yaklaşan Negredo, yeni takımına imza atmak için iki kulüp arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor. Al Nasr yönetimi, Negredo'nun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından bu futbolcunun transferini açıklayacak.