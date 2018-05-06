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06 Mayıs 2018 13:57

Nejat Birdoğan Avcılar’da anıldı

Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programda Araştırmacı Yazar ve Toplum Bilimci Nejat Birdoğan anıldı.

Nejat Birdoğan Avcılar’da anıldı

06 Mayıs 2018 13:57


Avcılar Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Nejat Birdoğan’ı Anma Etkinliği” gerçekleşti. 17 yıl önce bugün Avcılar’da yaşama veda eden Araştırmacı Yazar ve Toplum Bilimci Nejat Birdoğan anısına düzenlenen programa eşi Dr. Şule Birdoğan’ın onur konuğu olarak katılırken, ayrıca Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Akademisyen Dr. Mehtap Demir, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ümraniye Kurucu Başkanı Gürbüz Cuhadar, Atatürkçü Düşünce Derneği Avcılar Şube Başkanı Celal Demirel, sanatçı Hüseyin Fırtına de katıldı. Avcılar Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen ‘Nejat Birdoğan’ı Anma Etkinliği’, Başkan Benli’nin katılımcılara plaket sunumu ile son buldu. Şair, öğretmen, yazar yanlarıyla gönüllerde taht kuran Nejat Birdoğan’ın hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Avcılarlı vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.


Anma etkinliğinin yanısıra Nejat Birdoğan’ın anısını yaşatmak için turna kuşu figürlü kadın heykelciği ödülü genç akademisyen araştırmacı Dr. Mehtap Demir’e verildi.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Benli, Nejat Birdoğan’ın yaptığı araştırmalarla ülkenin tarihine ışık tuttuğunu belirterek, "Nejat Birdoğan, Anadolu’nun gizli kalmış kültürünü araştıran, edindiği bilgileri evrensele taşıyan, bir kültürü türküleriyle, edebiyatıyla, tarihsel ve bilimsel yönleriyle araştırıp bizlere sunmuştur. Bizler Avcılar’da onunla tanışmış olmanın ve böyle önemli bir değeri de yaşatmanın gururunu yaşıyor, ADD Avcılar ile birlikte düzenlediğimiz bu özel gecede büyük ozanımızın insani, siyasi ve sanatçı yanlarını bizlere bir kez daha hatırlatan onur konuğumuz Dr. Şule Birdoğan, konuşmacılarımız Avcılar ADD Başkanı Celal Demirel, Akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Demir, Gürbüz Çuhadar ve Nejat Birdoğan’ın sevdiği türküleri gecemizde bizlerle paylaşan Ozan Hüseyin Fırtına’ya teşekkür ediyoruz. 5. Geleneksel Nejat Birdoğan Araştırmacı Yazar Ödülü’nü alan Öğretim Üyesi Mehtap Demir’i tebrik ediyorum" dedi.




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