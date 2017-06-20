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20 Haziran 2017 14:58

Nejat Ergin 25 yıllık geleneği sürdürüyor

15 Temmuz Kahramanlarından hayırsever iş adamı Nejat Ergin, babasından miras kalan 25 yıllık geleneği sürdürüyor.

Nejat Ergin 25 yıllık geleneği sürdürüyor

20 Haziran 2017 14:58



Nejat Ergin, Ramazan ayı boyunca her gün Eyüp’te yardıma muhtaç vatandaşlara iftar vererek 25 yıllık geleneği sürdürüyor. İftar programına katılan yardıma muhtaç aileleri tek tek kapıda karşılayan Nejat Ergin, her yıl düzenledikleri iftar programını önümüzdeki yıllarda da devam ettireceklerini söyledi.



Rahmetli babasından kendilerine miras kalan geleneği sürdürmenin sevincini yaşadıklarını söyleyen Ergin, Ramazan ayının getirdiği bereketle bir araya geldik. Bu kadar vatandaşımızın burada bulunması bizleri onurlandırmıştır. İftar sofrası davetimize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Burada rahmetli babamdan bizlere miras kalan bir geleneği imkânlar dâhilinde 25 yıldır sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah benden sonrada çocuklarım bu geleneğe sahipleneceklerdir. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Zor günlerden geçiyoruz ama bunu da inşallah nasıl ki 15 Temmuz gecesi tankların üzerine çıkıp hain darbe girişimini engelleyip atlattıksa bu zor günleri de atlatacağız inşallah" dedi.



İlahiler ve dualar eşliğinde iftarını açan davetliler, Nejat Ergin ve ailesine bu güzel iftar gecesi için teşekkür ettiler.




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