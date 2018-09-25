Neşet Ertaş, Maltepe'de anıldı

'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ölümünün 6. yılında, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) düzenlenen bir programla anıldı.

Usta sanatçı 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında An-Der Anadolu Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen konserle anıldı. Sunuculuğunu Öznur Tektaş'ın üstlendiği gecede Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, Mustafa Tatlıtürk, HaşimiAslıhak, Gazi Özdemir, Gül Kardeşler, Filiz Duyar ve Meral Tan gibi mahalli sanatçılar, Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdi. Büyük ilgi gören etkinlikte, Ertaş'ın sevilen ve her biri klasikleşmiş türkülerine dinleyiciler de eşlik etti.