Neşet Ertaş'ın eserleriyle Küçükçekmece Kültür Sanat Sezonu başladı

Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği halk ozanı Neşet Ertaş'ın türkülerinin seslendirildiği etkinlikle Küçükçekmece 2018-2019 kültür sanat sezonu başladı. Ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Halk Ozanı Ertaş'ın unutulmaz eserleri sahnede seslendirdi. Öte yandan açılışta Neşet Ertaş'ın kişisel eşyalarından oluşan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür Sanat Sezonu açılışında Halk Ozanı Neşet Ertaş'ı anarak başladı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışta Neşet Ertaş'ın konu alındığı sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Neşet Ertaş'ın kişisel eşyalarından, fotoğraflarına ve plaklarına kadar birçok eser sergilendi. Ertaş'ın hayatını anlatan belgeselle birlikte başlayan konser programında ise Ses Sanatçısı İsmail Altunsaray sazını eline alarak hem çaldı, hem de Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Orkestra, Altunsaray'ın sazına ise keman ve viyolonsel ile eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser büyük alkış topladı.

“O aslında vizörüyle değil, gönlüyle baktı her hadiseye”

Etkinlik kapsamında yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden Usta Fotoğrafçı Ara Güler ve Usta Şair Bahaettin Karakoç'u anan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Ara Güler'i kaybettik. İstanbul'un gözüydü ve deklanşörü ile hayatımıza dokundu. Kültür sanatı belki şöyle tarif edebiliriz; ‘Duygularımıza dokunarak iyiliği, güzelliği, farklılığı oluşturma ameliyesidir'. O aslında vizörüyle değil, gönlüyle baktı her hadiseye. Büyük bir usta Bahaettin Karakoç'u kaybettik. Çok güzel şeyler söyledi. Ama şöyle bir tarifi vardı, ‘Kar altında terleyerek uyanmak aşktır' diyordu” diye konuştu.

“Büyük Usta Neşet Ertaş'ın ismi ile kültür sanat sezonumuza başlıyoruz”

Kültür sanat sezonu açılışlarını Neşet Ertaş ile yaptıklarını dile getiren Başkan Karadeniz, “Büyük Usta Neşet Ertaş'ın ismi ile kültür sanat sezonumuza başlıyoruz. İnşallah kültür sanat sezonumuz Anadolu toprakları kadar derin, bereketli ve zengin olur. İnşallah Anadolu'yu unutturmadan dünyayı seyredeceğiniz bir sezon olur. Kendisine iltifat edenlere karşı Neşet Ertaş hep şunu söylermiş; ‘Ayağınızın turabıyım, gönlünüzün hızmatçısıyım' Rabbim bizi de belediye başkanı olarak Küçükçekmecelilerin ayağının turabı, gönüllerinin hızmatçısı olmayı nasip etsin” diye konuştu.