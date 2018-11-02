Nesilden nesile aktarılan Parker dünyanın ilk kalem festivaline katıldı

Prestij kalemin öncü markası Parker'ın kurucusu George S. Parker'ın 3'üncü kuşak torunu Geoffrey Parker, dünyada ilk kez yapılan prestij kalem festivali Penfest'e konuk oldu. Torun Parker, 130 yıllık markanın kuruluş hikayesini anlatarak, “Parker'ı merak tutkusu nesilden nesile aktardı. Büyük büyükbabam seyahate, dedem havacılığa ben de tarihe meraklıyım. Bu da Parker'ı hep canlı tuttu” dedi.

Dünyanın ilk prestijli kalem festivali Penfest, İstanbul'da başladı. Parker markasının kurucusu George S. Parker'ın 3'üncü kuşaktan torunu Geoffrey Parker da Penfest'e katılan ünlü konuklar arasındaydı.

Markanın ‘Daima daha iyi bir kalem yapılabilir' felsefesi ile 1888'de kurularak tam 130 yılı geride bırakma hikayesini paylaşan Parker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük büyük dedem Janesville Wisconsin'in çok kırsal bir yerinde doğmuş ve babası bahçıvanmış. Daha sonra kendi çiftliklerini işletmişler. Ancak 20 yaşına geldiğinde evi terk etmiş ve en büyük tutkusu olan seyahat etmeyi seçmiş. Bu sırada iş imkanı yüksek olduğu için telgrafçılık öğrenmiş. Demiryollarında işe girmesine rağmen istemediği bir yere tayin olmuş. Telgrafçılık öğrendiği okulu arayarak eğitmen olmak istemiş ve kabul edilmiş. Kazandığı ona yetmeyince bir kalem şirketinde satış elemanı olarak çalışmaya başlamış. Öğrencilerine de sık sık bu kalemlerden satıyormuş. Fakat sattığı kalemler akmaya, sıçramaya başlayınca sorumluluk hissiyle onları tamir etmiş. Kalem onarma işinde ilerleyince ‘Neden kendi kusursuz kalemlerimi üretmiyorum?' diye düşünerek henüz 25 yaşındayken Parker'ın temellerini atmış. Ancak bir düzinenin yarısı kadar kalem üretebilirken bir sigortacının bin dolarlık yatırımı ile işlerini büyütmüş. Ve her zaman daha iyi kalem üretmek gayesi ile hareket etmiş.”

“Dedemin tasarımını kullanıyorum”

Kendisinin tamamen ruh haline göre kalem seçtiğini söyleyen Parker, bu tür etkinliklere katılırken mutlaka dedesinin tasarladığı kalemi yanında taşıdığını böylece aile büyüklerini yanında hissettiğini ifade etti.