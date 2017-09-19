“Nesnelerin interneti teknolojisi iş yapış şekillerini değiştiriyor”

Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen, yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren CEO Club Dijital Ajanda toplantısı, Metal Yapı Konut etkinlik sponsorluğunda ve KoçSistem co-sponsorluğunda yapıldı.

“Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi iş yapış şekillerini değiştiriyor”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi icra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin, yeni endüstri devriminin Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile halihazırda hayata geçtiğini belirterek, “Dönemsel ivme kazanan bazı teknoloji trendlerinin aksine IoT kalıcı olarak hayatımızda yer almaya; iş süreçlerini, operasyonları, endüstriyi ve hayatımızı dijitalleştirmeye devam ediyor. Şu an dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dünyada yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti başlıkları altında inceleniyor. Vodafone olarak biz de bu iki ana başlıkta şirketlerin operasyonel verimliliklerini arttırırken iş süreçlerini iyileştirmeyi, kazan kazan modellerle işletmelerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Vodafone Grubu’nun, bu alanda 25 yıllık tecrübesi ve bin 300’den fazla IoT’ye özel çalışanıyla, 50’yi aşkın ülkede 55 milyondan fazla ‘Nesne’ye’ hayat verdiğini dile getiren Şahin, “Donanım, yazılım, profesyonel hizmetleri uçtan uca sunan, bunu güvenli yönetilen bağlantı hizmetiyle destekleyen Vodafone, dünyanın en büyük IoT Hizmet sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Mobil kapsama teknolojisiyle kapsanamayacak alanlardaki ihtiyaçları karşılamak için Darbantta Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini hayata geçirdik. Uzun pil ömrü gerektiren ve ulaşılması güç alanlarda bulunan nesneleri mobil erişimle internete bağlayan bu teknoloji, sanayide büyük ilgi görüyor. Diğer yandan iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz, çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunan teknolojileri şebekemizde uyguluyoruz. Bu kapsamda yapay zeka ile kendi kendine öğrenebilme yeteneği olan Smart SON akıllı şebeke teknolojisinin gelişimine katkıda bulunarak tüketicilerimize özellikle şehir merkezlerindeki yoğun araç trafiğinin olduğu yollar, etkinlik alanları ve stadyumlar gibi trafiğin yoğunlaştığı alanlarda kesintisiz hizmet sağlıyoruz. Vodafone olarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş yapış şekillerini değiştirmeye, mevcut ve yeni segmentlerdeki fırsatları iş ortaklarımızla belirlemeye hızla devam edeceğiz” dedi.