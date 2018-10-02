Netkent ve Turkcell iş birliği ile dijital üniversite dönemi başlıyor

Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Lifecell Netkent' tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunuluyor.

Dijital üniversite Netkent ile Turkcell akademik dünyada önemli bir ilke imza attı. Yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Lifecell Netkent' tarifesiyle, Netkent öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duyacakları tüm iletişim hizmetleri tek bir paket olarak sunuluyor. Dijital üniversitenin öğrencileri dersleri dijital operatör ile takip edecek.

İkinci üniversite fırsatı

Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, bölgenin ilk dijital interaktif üniversitesi olarak kurulan ve kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi derslerine 15 Ekim'de dünyanın ilk dijital operatörünün sağladığı altyapı ile başlıyor. Gerçekleştirilen iş birliği ile öğrencilerin tüm dijital iletişim ihtiyacı operatör şirket tarafından karşılanacak. Öğrenciler, Netkent'in tüm içeriğine ve derslere internetten kolayca erişebilecek. Netkent, kariyerini yeniden yapılandırmak, sahip olduğu işini geleceğe taşımak, yeni bir meslek edinmek isteyenlere, üniversitede istediği bölüme erişemeyenlere, okuduğu üniversite ve bölümden memnun olmayanlara “ikinci üniversite” öğrencisi olma imkanı sunuyor.

“İkinci bir eğitim şart”

Yapılan dijital işbirliğiyle ilgili bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümü kaybolacağını belirterek, “Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki on yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini yitirecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de kaybolacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim alması şart. Kariyerlerini yenilemesi bir zorunluluk” dedi. Kimsenin bitirdiği bir üniversiteyle ve bildiği gibi yaptığı bir meslekle artık bir ömür geçiremeyeceğine dikkat çeken Kahraman, “İnsanların çağcıl olmak için bir meslek ömründe beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında. Öte yandan üniversiteye girenlerin bölümlerinden mutsuz oldukları bir gerçek. Mezuniyet alanlarıyla çalışma alanları arasında artık çok küçük bir ilişki var. İnsanlara diledikleri eğitimi alarak hayallerini yaşatmak fırsatını vermek bir sorumluluktur. Onlara ve herkese Netkent'i sunuyoruz” dedi.

“Dijital üniversite dijitalleşmeye büyük katkı sağlayacak”

Toplantıda söz alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Bu anlamda tüm süreçlerini dijital ortamda sürdüren, üniversite eğitimini sadece online olarak veren Netkent yaptığımız bu işbirliği büyük önem taşıyor. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye'nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce şehirlerden iş dünyasına, sağlıktan spora değin birçok alandaki dijital dönüşüme öncülük etmiştik. Bu anlaşmayla eğitim alanında da deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca tüm iletişim ihtiyaçlarını kendilerine bir paket olarak sunuyoruz. İnanıyoruz ki onlar da üniversitelerinin kendilerine sunduğu bu eşsiz fayda ile okullarını en iyi şekilde bitirerek, ülkemizin dijitalleşme yolculuğundaki yerlerini alacaklar. Netkent ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Eğitim yolundaki bu üstün çabaları nedeniyle Netkent'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.