Nevmekan Sahil'de 'Ebrunun Nev Hali' sergisi açıldı

Üsküdar'da Nevmekan Sahil projesinin sanat galerisi, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in 'Ebrunun Nev Hali' sergisi ile açıldı.

Üsküdar Belediyesinin bir medeniyet projesi olarak hayata geçirdiği Nevmekan Sahil projesinin sanat galerisi ebru sanatçısı Üstad Hikmet Barutçugil'in 'Ebrunun Nev Hali' sergisi ile açıldı.

Nevmekan Sahil'de açılan sergiye Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Hikmet Barutçugil, Hattat Üstat Hasan Çelebi ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Açılışta konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Böyle bir ilim irfan merkezini, böyle güzel bir eseri kazandırmanın ve milletimizin hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Böyle bir mekânı anlatmaya kelimeler yetmez. Bu güzel mekânda açılış öncesi sizlerle buluşmak ve bu mekânı tanıtmak istedik. Ama bu mekânı çok daha güzel ve özel bir etkinlikle açmayı arzu ettik ve medeniyetimizin önemli ismi, büyük usta Hikmet Barutçulgil hocam ile açmak istedik” dedi.

Başkan Türkmen, “Ekim ayı içerisinde resmi açılışını Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirmek en büyük arzumuzdur” dedi.

Kaymakam Demiryürek ve Hikmet Barutçugil de günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdikten sonra kurdele kesme töreni yapıldı. Törenin ardından sergi gezildi.