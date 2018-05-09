Newyork Fashion Week’e çağrılan tek Türk modacı Neslişah Yılmaz

Newyork Fashion Week kapılarını açmaya hazırlanırken, Türkiye’den davet edilen tek isim modacı Neslişah Yılmaz oldu. Sahibi olduğu Barrus markasını Newyork Fashion Week kapsamında düzenleyeceği defileyle tanıtacak olan Neslişah Yılmaz, böyle bir platforma davet edilmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

En özel tasarımlarını 6 Eylül’de başlayacak Newyork Moda Haftası kapsamında uluslararası platforma taşıyacak olan Yılmaz, Türkiye’deki defilesi için de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bugüne kadar Francia Raisa, Nastia Liukin, Erika Costell, Sibley Scoles, Christin Millian, Naomi Isted, Pixie Lott gibi birçok Hollywood starının da tercihi olan Yılmaz’ın tasarımları, kırmızı halı davetlerinde de Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil ediyor.