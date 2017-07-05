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05 Temmuz 2017 14:18

Neymar Jr’s Five’da Dünya Finali Heyecanı

Sokak futbolu heyecanını günümüze taşıyan Neymar Jr’s Five’da büyük gün geldi.

Neymar Jr’s Five’da Dünya Finali Heyecanı

05 Temmuz 2017 14:18

Turnuvanın 2017 Dünya Finali, 7-8 Temmuz’da Brezilya’da düzenlenecek. 6 kıtadan 53 ulusal şampiyonun katılacağı finallerde birinci olacak ekip, Neymar’ın takımıyla bir maç yapacak ve Barcelona’ya giderek Neymar ile tanışacak. Brezilya’da Türkiye’yi Ankara Şampiyonu Günaydın FC temsil edecek. Final karşılaşması 8 Temmuz’da RedBull TV’den canlı olarak izlenebilecek.


6 kıtada 100 binden fazla oyuncunun mücadele ettiği Neymar Jr’s Five Dünya Finali’nin ilk gününde başarılı olacak 32 takım, büyük finale kalacak. 8 Temmuz’daki karşılaşmaların ardından mutlu sona ulaşacak ekibi ise birçok sürpriz bekliyor. Dünya şampiyonu takımın ünlü Barcelonalı futbolcu Neymar’ın kurduğu takım ile karşılaşacağı maçta Brezilyalı oyuncu da ter dökecek. Sonrasında Dünya Şampiyonu takım, Barcelona’ya giderek Camp Nou’da bir mücadeleyi canlı canlı izleyecek.


Brezilya’da Türkiye’yi, Ankara’dan basamak basamak yükselerek Dünya Finali’ne giden Günaydın FC temsil edecek. Günaydın FC, geçtiğimiz ay İstanbul’da yapılan Neymar Jr’s Five Türkiye Final maçında Saplantı’yı 5-0’la elemişti. 8 Temmuz’daki Neymar Jr’s Five Dünya Finali şampiyonluk maçını takip etmek isteyen futbol severler https://www.redbull.tv/live/AP-1S3XZ9P312111/neymar-jr-s-five-world-final üzerinden canlı yayına ulaşabilecekler.


Neymar Jr Enstitisü Nedir?


Dünya Şampiyonaıs Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Praia Grande’de bulunan Enstititü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için yemek ile futbol hizmeti veriyor.


Turnuvada centilmenlik dışında bir kural yok


Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Neymar Jr’s Five’ta centilmenlik dışında kural yok. 16 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu turnuvaya katılabiliyor. Takımlar, 25 yaşından büyük sadece iki kişiyi kadrosuna katabiliyor. Turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor ve eksik kalan takım artan baskı altında maça devam ediyor. Takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.




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