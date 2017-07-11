Nihal Olçok: “3 günlük bir susma orucuna gireceğim”

Erol Bey’in iki kişiye karşı maskesi yoktu. Biri uğruna ölümü göze alabileceği Sayın Cumhurbaşkanımız, biri de ailesi bizdik” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde AK Parti’nin reklamcısı olan eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, kalkışmadan 1 yıl sonra yaşadıklarını anlattı. Olçok, bir yandan darbe girişiminin şokunu yaşarken bir yandan hem eşini hem de oğlunu kaybetmenin acısını yaşadı. 15 Temmuz’un yıl dönümünde, kalkışmanın atlatılmasından 1 yıl sonra konuşan Olçok, anneliği oğlu Abdullah ile öğrendiğini dile getirdi. Olçok, 15 Temmuz’un yıl dönümünde gerçekleşen etkinlikleri çok samimi bulduğunu belirtirken kendisinin bu süreçte 3 günlük susma orucuna gireceğini ifade etti. 15 Temmuz’un yaklaştığı günlerde eşi ve oğlundan bahseden Olçok, duygusal anlar yaşadı.

“O muhteşem anneliğimiz var ya bizim her şeyi çok iyi biliriz”

15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden oğlu Abdullah’ın kendisini çok şaşırttığını dile getiren Nihal Olçok, “Sıradan şeyler artık benim için çok fazla şey ifade etmiyor. Abdullah ve Erol Bey gömülürken yan yana ben yarısını ona yarısını oraya koydum. Benim evimde geri dönüşü olmayan bir şey şu anda beni bu dünyada ilgilendiren emanet olarak algıladığım Şamil ve Emir. Şimdi Abdullah gençti nihayetinde ve bizde o muhteşem anneliğimiz var ya bizim her şeyi çok iyi biliriz. İçlerinde taşıdıkları o kahramanın kocamanlığını da biz biliriz. Hayır biz bilmiyormuşuz. Abdullah bizi şaşırttı. Abdullah’ın içinde vakti saati geldiği zaman bir Zülfikarsız Ali çıktı” diye konuştu.

“Benden durmadan aynı şeyi anlatmamı talep ediyorlar”

Oğlu Abdullah’ın vurulduktan sonra bile babasına doğru hareket etmek istemesinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Olçok, “En çok incindiğim şey buydu ve haykırmak istediğim şey buydu, siz Abdullah’ı iki kurşunla vurdunuz. Ama Erol Bey vurulduktan sonra Abdullah’ın vurulup hala vurulmuş haliyle babasına gitme çabasını görenler zalim. Hani delmedi yardı. İnsanlar benden durmadan aynı şeyi anlatmamı talep ediyorlar. Nasıl şehit çocuk yetiştirilir veya şehit annesi olmak nasıl bir şey. Gidip başında Yasin okumuyorsunuz her seferinde uzandığımı biliyorum ben ikisinin arasına. En başta çocuklarım onlara tutundum. Onları tutuyormuş gibi yaptım ama aslında ben onlara tutundum. Abdullah bana anneliği öğretti, Abdullah düzleminden gidiyorduk biz şimdi Abdullah çekilince Şamil ve Emir’in de annesi olmayı öğreniyorsun” şeklinde konuştu.

“3 günlük bir susma orucuna gireceğim”

15 Temmuz’un yıl dönümünde düzenlenen etkinliklere katılmayacağını belirten ancak etkinliklerin içtenlikle gerçekleştiğini söyleyen Olçok, “Özellikle bu 3- 4 gün içinde yapılanları ben enteresan biçimde yüreğimde samimi buluyorum. O akşam orada olabilir miyim bilemiyorum ama ben 3 günlük bir susma orucuna gireceğim. Kitap için ses kayıtlarını yaptım bana çok büyük şifa oldu. Erol Bey’in iki kişiye karşı herhalde maskesi yoktu. Biri uğruna ölümü göze alabileceği sayın Cumhurbaşkanımız, biri de ailesi bizdik. Ben yanıyordum mesela Hac o yangına dökülen bir avuç zemzem suyu oldu” ifadelerini kullandı.

“Sanki o tüneli bugünleri yaşayacağımı bildikleri için benim için inşa ettirdiler”

15 Temmuz hain darbe girişimine inanmayan insanlara seslenen eşini ve oğlunu kalkışmada kaybeden Olçok, “Karacaahmet’e gitmelerini tavsiye ediyorum. Ben ve 250 aile, binlerce gazi bunları bir salona toplayıp gözlerimizin içine bakarak bunu söylemelerini istiyorum. Ben sık sık geceleri Karacaahmet’e gidiyorum. Aklı selimimizden ve idrak ettiklerimizi irfana taşımaktan bizi alıkoyabilecek bütün imtihanları uzak eylesin. Ben sadece 2 defa geçtim köprüden 11 aydır, vallahi billahi bazen günde 1 defa girip çıkıyorum Avrasya Tüneli’ne her seferinde başta Tayyip Bey ve hükumet yetkililerine dua ediyorum. Sanki o tüneli bugünleri yaşayacağımı bildikleri için benim için inşa ettirdiler” diye konuştu.