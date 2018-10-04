Nihan Kaya, ‘İyi Aile Yoktur' ile Balat'ta okurlarıyla buluşuyor

Türkiye Yazarlar Birliği Ödüllü yazar Nihan Kaya, yeni kitabı ‘İyi Aile Yoktur' vesilesiyle 6 Ekim'de ‘Yazarlarla Kahve Sohbetleri'nin konuğu olacak.

Yeni nesil yazar platformu Yazım Kılavuzu ve Olmadık Projeler, edebiyat severleri Balat'ta buluşturmaya devam ediyor. Türkiye Yazarlar Birliği Ödüllü yazar Nihan Kaya, yeni kitabı İyi Aile Yoktur vesilesiyle 6 Ekim'de ‘Yazarlarla Kahve Sohbetleri'nin konuğu olacak.

Kar ve İnci, Fildişi Kuyu, Yazma Cesareti, Kırgınlık, Buğu, Disparöni ya da Yaşama Korkusu, Gizli Özne ve Çatı Katı kitaplarının yazarı Nihan Kaya; yeni romanında, günümüzün çözülemeyen pek çok mevzusunu anne-baba-çocuk üçgeni üzerinden anlatıyor. İngiltere'de Essex ve King's College'da psikanaliz alanında yüksek lisans ve doktora yapan, psikoloji alanında konferanslara katılan ve çocukluk atölyeleriyle ebeveynlerle buluşan Nihan Kaya, yeni kitabını yıllar süren çalışmalarından derledi.

Nihan Kaya'nın eserleri ve yazarlık yolculuğu üzerine kahve eşliğinde yapılacak söyleşi, 6 Ekim Cumartesi günü 14:00 - 16:00 saatleri arasında Balat'taki Olmadık Projeler Atölyesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Nihan Kaya kimdir?

1979 doğumlu Nihan Kaya, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Nihan Kaya Essex Üniversitesi bünyesindeki Psikanalitik Çalışmalar Merkezi'nde (Centre for Psychoanalytic Studies) yüksek lisans yaptıktan sonra, King's College London'da Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde doktora eğitimi aldı. İlk romanı “Gizli Özne” 2003 yılında yayınlandı. İkinci kitabı “Çatı Katı” Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü'nü aldı. Ardından inceleme kitapları romanlar ve öyküler kaleme alan Kaya, şu anda MEF Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde ders veriyor.

Romanları: Kırgınlık, Kar ve İnci, Disparöni ya da Yaşama Korkusu, Buğu, Gizli Özne

Öykü kitapları: Ama Sizden Değilim, Çatı Katı

İnceleme kitapları: Yazma Cesareti, Fildişi Kuyu