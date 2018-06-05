Nihat Doğan’ın 3 yıl hapsi istenen dava reddedildi

Kararın sevindirici olduğunu belirten Doğan, “Önemli olan millet nezdinde beraat etmekti” dedi.

Ünlü sanatçı Nihat Doğan katıldığı bir televizyon programında FETÖ davası kapsamında tutuklu olan sanıkların duruşmalara “Şık” kıyafetlerle gelmesini sert bir şekilde eleştirerek, “Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ’cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz” demişti.

Bu sözleri gardiyanlar tarafından tepkiyle karşılanan Doğan hakkında Türkiye genelinde yaklaşık bin 200 gardiyan tazminat davası açmıştı. Yine Doğan hakkında yapılan şikayetler üzerine Ankara ve Muğla’da hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmıştı. Nihat Doğan hakkında İstanbul’da yapılan bir şikayet üzerine tehdit ve hakaret suçlarında açılan dava karara bağlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Nihat Doğan avukatı ile birlikte hazır bulundu.

Savunmasını yapan Doğan, herhangi bir hedef gözetmediğini sadece 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının duruşmalara şık kıyafetlerle getirilmesine ilişkin beyanda bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Davanın reddine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme, Türkiye genelinde aynı konudan dolayı Doğan hakkında daha önce açılan davaların olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

“Önemli olan millet nezdinde beraat etmektir”

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, kararın sevindirici olduğunu belirterek, "Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bence hak yerini bulmuş oldu. Ceza almış olsak ta önemli değil. Önemli olan millet nezdinde beraat etmektir. Milletimiz canını verdi. Biz sırf bunlara tulum giydirin dedik diye ceza görseydik de Biz 15 Temmuz şehitlerinden daha önemli insanlar değiliz. Bu dava ile ilgili bence hak yerini bulmuş oldu” dedi.