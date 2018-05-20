Nihat Hatipoğlu Bağcılarlılarla buluştu

Dr. Nihat Hatipoğlu, erkeklere de bir eleştiride bulundu. Peygamberimizin hayatında küfür, şiddet ve hakaretin olmadığını belirten Hatipoğlu, “Peygamber Efendimiz çok nazik ve sevecen bir insandı. Resulullah’ın aile hayatına baktığımızda biz erkeklerin çoğu sınıfta kaldık” dedi.

TV programcısı, İlahiyatçı ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Bağcılar Belediyesi’nin Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda düzenlediği Ramazan etkinliklerine konuk oldu. Hatipoğlu’nu dinlemek için isteyen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan ilçe sakinleri programın yapılacağı alanı tıklım tıklım doldurdu.

Sözlerine İsrail’in saldırısıyla şehit olan Filistinlileri anarak başlayan Hatipoğlu, “Bugün Kudüs’te yaşananların nedeni İslam aleminin çoğunluğunun bu meseleye kör ve sağır bakmasıdır. Yani gözleri görmüyor orada işlenen cinayetleri önemsemiyor, sanki ölenler Müslüman değilmiş gibi. Özellikle bu petrole hükmedenler rahatlarını hiç bozmak istemiyorlar. Bu konularda duyarlı olan en baştaki ülke Türkiye. En azından yapılması gerekeni yapmaya gayret ediyor ve Türk halkı gerekli yerlerde tepkisini gösteriyor. Onun için bu millet çok şerefli bir millet. Umarım ki Arap alemi de bu Müslüman milletten dersini alır. Aynı onurlu bakışı ve onurlu duruşu onlar da gösterirler. Ama şurada haksızlık yapmayayım Arap idareciler ile halkı ayrı tutun. Halk baskı altında tepkisini tam gösteremiyor. Allah idarecileri ıslah eylesin” dedi.

“Kızını görünce ayağa kalkıyor, eşine onu sevdiğini söylüyordu”

Şehitler için yaptığı duanın ardından Hatipoğlu, Ramazan ayının özellikleri ve bu ayda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. “Ramazan ayı ibadetin ve tövbenin bahar ayı sayılıyor. Hiçbir ayda olmayan ibadetler bu ayda var. İftar, sahur ve sadaka-i fıtr bu ayda var. Teravih namazı Ramazan ayının özel ibadetidir. Ancak ibadette aşırıya kaçmamak lazım. İbadetin iyisi az da olsa sürekli olandır. Yani ne ucunu bırakacaksın ne de aşırı gideceksin” diyen Hatipoğlu, peygamberlerin ve ashabın hayatından da örnekler verdi.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) aile hayatı ve ahlakını anlatan Hatipoğlu, hemcinslerine de eleştirilerde bulundu. Hazreti Muhammed’in çok nazik ve sevecen bir insan olduğunu söyleyen Hatipoğlu, “Resulullah’ın aile hayatına baktığımızda biz erkeklerin çoğu sınıfta kaldık. Peygamberimiz çok nazikti ve ailesine değer veriyordu. Kızını görünce ayağa kalkıyor yer gösteriyordu. Hanımıyla konuşurken çok nazik konuşuyor ve eşine onu sevdiğini söylüyordu. Küfür, şiddet ve hakaret hayatında yoktu. Çağımız Müslümanlığının namazı var, orucu var, zekatı var ama dedikodusu da var şiddeti de var. Biz Müslümanlar peygamber ahlakına muhtacız. Kibirden, hasetten, çekememezlikten, kendini büyük görmekten, insanları hor görme hastalıklarından şiddetle uzaklaşmalıyız” dedi.

Hatipoğlu, konuşmasını “Lütfen peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını bol bol okuyunuz” uyarısıyla tamamladı. Program sonunda Hatipoğlu’na Türk Bayrağı ve plaket verildi.