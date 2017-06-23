Nihat Hatipoğlu Küçükçekmece’de vatandaşlarla buluştu

Dr. Nihat Hatipoğlu, “İslam kolaylık dinidir. Sözlerimizle kimseyi uzaklaştırmamalıyız” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Selçuklu Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarla buluştu. Programa Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu da katıldı.

"Kadir gecesi dar gecedir"

Geride bıraktığımız Kadir gecesinin önemine dikkat çeken Nihat Hatipoğlu, "Kadir gecesi dar gecedir. Çünkü o kadar çok melek yeryüzüne iner ki... Onun için o gecede yalnız değildiniz. Melekler Allah’ı anan insanların arasına inerek onlarla birlikte dualara amin derler ve o dualar Allah katında geri çevrilmez" diye konuştu.

"Kendinizi sorguya çekin"

Ramazan Ayı bitmeden her insanın geçmişini sorgulaması gerektiğini söyleyen Hatipoğlu, "Kendinizi sorguya çekin. Tövbe edin. Geçmişi yok sayın. Yüce Allah bizi affetti deyin. Dualarınızın kabul edildiğine inanın. Besmele çekin yeniden başlayın. Babanız anneniz başka bir dine mensup olabilirdi. Ama Allah lütfetti Müslüman olarak doğdunuz. Müslüman olmanın avantajını yaşayın. Hakkını vermemiz ve tövbe etmemiz gerekir" dedi.

"İslam kolaylık dinidir"

Hatipoğlu,"Hz. Peygamber ’kolaylaştır, zorlaştırma; müjdele, tövbe ettir’ demiştir. ’İnsanlara helak oldu diyenin kendisi helak olmuştur’ demiştir. İslam kolaylık dinidir. Sözlerimizle kimseyi uzaklaştırmamalıyız. Resulullah böyle buyurmuştur. Dünya Hz. Muhammed’e muhtaç. Onu tanıtmamız gerekiyor. Avrupalılar ön yargılı. Çünkü onu tanımıyorlar. Onlar İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i bilmiyor. Bizler onu tanıtmalıyız. Allah bizi onun yolundan ayırmasın" diyerek, sahabelerin hayatlarından örnekler verdi.

Programı dua ile noktalayan Hatipoğlu’na, Başkan Yardımcısı Besim Müftüoğlu teşekkür ederek çiçek takdim etti.