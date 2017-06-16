Nihat Hatipoğlu’ndan birlik beraberlik mesajları

Dr. Nihat Hatipoğlu, "Bize karşı oynanan oyunlara karşı ülke olarak dimdik ayakta durmalıyız. Birbirimize kucağımızı açmalıyız" dedi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Ramazan etkinlikleri kapsamında Dörtyol Meydanı’nda düzenlediği programa; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Birbirimize kucağımızı açmalıyız”

Esenlerlilerin yoğun ilgi gösterdiği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sohbetinde birlik, beraberlik mesajları vererek başladı. İslam aleminin ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiğine vurgu yapan Hatipoğlu, "Dünyayı yöneten süper güçlerin gayesi, Müslümanlar arasında fitne çıkartıp kardeşi kardeşe vurdurmak ve silahlarını satmak. Bu oyuna karşı ülke olarak dimdik ayakta durmalıyız. Birbirimize kucağımızı açmalıyız" dedi.

"Kimse kendisini dev aynasında görmesin"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,peygamberlerin hayatlarından kıssalar da anlattı. Kur’an-ı Kerim’in hem peygamberler hakkında İncil ve Tevrat’taki yanlış ifadeleri düzeltmek hem de Müslümanlara mesaj verdiğini belirterek, "Hz. Adem’den Peygamber Efendimize kadar tüm peygamberlerin ortak özelliği, dünya hayatında ağır imtihanlarla muhatap olmaları. Onun için kimse kendisini dev aynasında görmesin. Kibre, hasede, büyüklenmeye yer yok. Kendimizi Hz. Nuh’un gemisinde, diğer insanları tufanda görmeye hakkımız yok. Bunları yeniden düşünerek tövbe, istiğfarda bulunarak Ramazan ayının bereketinden yararlanalım inşallah" diye konuştu.

Müslümanları hadis ve peygamber düşmanlarına karşı da uyaran Hatipoğlu, sohbetini dua ile bitirdi. Hatipoğlu’nun ettiği dualara binlerce Esenlerli hep birlikte el açıp, ’Amin’ dedi.

Göksu, Esenler’i duaya davet etti

Hatipoğlu’nun ardından meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ramazan’ın heyecanın zirveye ulaşacağı Kadir Gecesi’nde tüm Esenlerlileri "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" için Dörtyol Meydanı’na davet etti.

Program Ahmet Hakan Karagül’ün konseri ile son buldu. Sevilen eserlerini seslendiren Karagül’e zaman zaman Esenlerliler de hep birlikte eşlik ettiler.