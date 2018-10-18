Nijeryalı uyuşturucu taciri tutuklandı

Zanlının adresinde yapılan aramalarda da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü ilçede durumundan şüphelendikleri Nijerya uyruklu I.U.'yu durdurarak arama yaptı. Şüphelinin üst aramasında yapılan aramalarda, 100 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında savcılık kararı ile zanlının ikametine de baskın düzenleyerek evde arama yapan ekipler, 85 ayrı kapsül içine gizlenmiş 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde, 5 kilo kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 445 dolar ve 250 lira para ele geçirildi. Nijeryalı uyuşturucu taciri, polisteki sorgusunun ardından dün mahkemeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.