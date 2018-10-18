Niran Ünsal Alzheimera karşı 5 bin kadınla kanaviçe işledi

Ünlü sanatçı Niran Ünsal, kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer alması adına Gaziosmanpaşa'da başlatılan proje kapsamında binlerce kadınla bir araya geldi. Kursiyerlerle birlikte Alzheimera karşı kanaviçe işleyen Ünsal, daha sonra sahneye çıkarak davul çalıp en sevilen şarkılarını hayranları için söyledi.

Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer alması, ilgi ve yeteneklerine uygun branşlarda eğitim alabilmelerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda kurslar veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezlerinin 2018-2019 eğitim yılı açılışında kursiyerler Niran Ünsal konseriyle eğlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleşen açılışa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve eşi Nezihe Usta, yaklaşık 3 bin 500 kursiyer katıldı. Açılışta ilçede 7 farklı merkezde 60 farklı branşta ücretsiz olarak hizmet verildiği belirtilirken kadınların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda her alanda desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Kursiyerler Niran Ünsal şarkıları eşliğinde halay çekti

Ardından açılışta sahneye çıkan ünlü şarkıcı Niran Ünsal geçmişten bugüne hafızalarda yer eden şarkılarını kursiyerler için seslendirdi. Ünsal'a hep bir ağızdan eşlik eden kadınlar, halaylar çekti, doyasıya eğlendi. Ünsal şarkılarını seslendirirken, kimi zaman davul çalarken birçok kursiyer, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Ardından merkez kursiyerlerinin ellerinde kanaviçeleriyle sahneye gelmesiyle ünlü şarkıcı da eline iğneyi alarak kursiyerlerle birlikte Alzheimera karşı kanaviçe işledi. Öte yandan ilçede hizmet veren merkezlerdeki kurslara katılan vatandaşlar kişisel gelişimden el sanatlarına kadar katıldıkları kurslarda ürettikleri ürünleri satarak geçimlerine katkı sağlıyor.

“4 yılda ilçemizde yaklaşık 40 bin hanımefendiye hizmet vermeye çalıştık”

Kadınların toplum hayatındaki yerinin önemine vurgu yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Son 4 yılda ilçemizde yaklaşık 40 bin hanımefendiye hizmet vermeye çalıştık. 60 ayrı branşta bu hizmetleri veriyoruz. Tabii ki önce onların yeteneklerine göre branşlarını seçmek sonra üretmek. Ardından ürünleri, eserleri satış ofisimize götürerek orada müşterisine sunmak elde ettiği kazancı bütçesine ufak bir katkı olarak kendisine takdim etmek. Bu farkındalık onlara heyecan katıyor. Önceki yıl tüm kadınlarımız hep birlikte askerlere ördükleri çorap ve kıyafetleri bir paketle kışlalara gönderdiler, çok olumlu dönüşler oldu” dedi.

“Geri dönüşüm malzemelerinden harika şeylere üretiyoruz”

Kadınların yeteneklerinin değerlendirilmesine yönelik kursların çok önemli olduğunu ifade eden Hanife Görgün, ” Açılış çok harika geçti, eğlendim. Kurslarda bir şeyler öğreniyoruz. Kadınlar evde oturmasınlar, kurslara katılıp el becerisi kazansınlar. Ben çanta kursuna gidiyorum. Geri dönüşüm malzemelerinden harika şeylere üretiyoruz” dedi.

“Kendimizi geliştirmek adına çok güzel şeyler oluyor”

Kursların çok faydalı olduğunu dile getiren Enise Korkmaz, “Gaziosmanpaşalılar olarak çok eğlendik. Kurslar çok güzel, el becerileri ve kendimizi geliştirmek adına çok güzel şeyler oluyor” diye konuştu.