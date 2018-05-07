Nisan ayının ekonomi karnesi açıklandı

Rapora göre ekonomide öne çıkan başlıklar dolar kuru, ihracattaki artış ve vergi affı oldu. İhracattaki artış devam ederken, en fazla ihracatı otomotiv sektörü yaptı.

Erken seçimin olup olmayacağına dair tahminler yapılırken, birden seçimin gündeme girerek tarihinin açıklanması, piyasalardaki hareketliliği de başlattı. Erken seçim kararı ile dolar önce önemli oranda düştü daha sonra ise yüksek seviyelere tırmandı. Nisan ayı boyunca dolar, medyada en çok konuşulan başlık oldu.

İhracatın artış grafiği devam ediyor

Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,7 artarak 161 milyar 64 milyon dolar oldu. Nisan ayında en fazla ihracatı ise yine otomotiv sektörü yaptı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine bakıldığında ise Nisan da ihracat 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat ise 20 milyar 531 milyon dolar olarak belirlendi. Ay boyunca ihracat, 182 bin 162 habere, ithalat başlığı da 35 bin 562 habere haberde yer aldı.

Vergi affı yasalaştı

Vergi Nisan ayında en çok konuşulan ekonomi başlıklarında ilk sıralarda yer alan başlıklardan oldu. 6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı yasa ile taksi, dolmuş ve minibüs ticari plaka sahiplerinin elden çıkarmadan doğan kazançlarının tamamı gelir vergisinden istisna kılındı. Asgari ücretlinin önemli sorunlarından olan vergi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacağını belirtti. Yeni bir vergi barışı, Mecliste yasalaşarak yürürlüğe girmeye hazır hale getirildi. MTM’nin yaptığı araştırmada medyada vergi hakkında 66 bin 432 haberin yer aldığı görüldü.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayı işsizlik verisini açıkladı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık artışla yüzde 46,4 oldu. Artış gösteren istihdam, ay boyunca 64 bin 860 haberle medyada yer aldı.

Hanzade Doğan Boyner ilk sırada

MTM’nin Nisan ayında en çok konuşulan iş kadınları listesinde Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, ilk sırada yer aldı. Global Girişimcilik Konferansı’nın açılışında konuşan Boyner, dijital dönüşümün sosyal etkilerine değinip insani ve sosyal yapılarımızın gelecekteki dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğini tasarlamanın gerekliliğine vurgu yaptı. Hanzade Doğan hakkında medyada 604 haberin yansıdığı görüldü. Listenin 2. sırasında yer alan Güler Sabancı 548, 3. sırada yer alan Arzuhan Doğan Yalçındağ ise 513 haberle adlarından söz ettirdiler.

Nisan ayında en çok konuşulan iş adamları

Geçtiğimiz ay medyada en çok haberi yer alan iş adamı Aydın Doğan oldu. Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışının ardından Hürriyet gazetesinin binasında devir teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Aydın Doğan, Doğan Medya’nın Demirören Medya´ya devir teslimini gerçekleştirdi. Doğan, hakkında çıkan 2 bin 986 haberle medyada yer aldı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı işler ve katıldığı konferanslarla adın söz ettirerek ay boyunca medyada en çok konuşulan ikinci isim oldu. Terzioğlu ile ilgili medyada toplamda bin 767 haber yer aldı.