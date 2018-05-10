Nisan ayının gündeminde ‘Seçim’ vardı

Yapılan inceleme, Nisan ayında medyanın gündemini belirleyen ana konunun seçim süreci olduğu belirlendi.

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında medyanın gündeminin belirleyen ana konuları araştırdı. Araştırmaya göre Nisan’a ayında gündemi belirleyen ana konu seçim süreci oldu.

Medya Takip Merkezi’nin gerçekleştirdiği medya incelemelerine göre, Nisan ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesinden erken seçim kararı çıkmasının ardından 24 Haziran’da yapılacağı belirlenen seçime ilişkin muhalif partilerden eleştiriler gelse de, partilerinin seçime hazır oldukları belirtildi. Basın ve internet medyası veya sosyal medya, cumhurbaşkanlığına aday isimler ay boyunca gündemi belirlediği yapılan medya araştırmasıyla sonuçlandı.

Partiler adaylarını belirledi

MTM, erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından gündemi meşgul eden diğer önemli başlığın ise Cumhurbaşkanlığı’na aday olacak isimler oldu. Ak Parti ve MHP, bu süreçte önceden de duyurdukları gibi ittifaka giderek adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bildirdi. CHP’nin aday ismi merakla beklenirken, parti tarafından yapılan açıklamada, adaylarının Muharrem İnce olduğu belirtildi.

Seçimlere girip giremeyeceği son ana kadar tartışılan İyi Parti’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise 100 bin imza ile aday olacağını duyurdu. Akşener, 200 binin üzerinde imza toplayarak adaylığını kesinleştirdi. Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek de 100 bin imza sınırını aşarak seçime katılma hakkını elde ettiler.