Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 15:08

Nişantaşı Üniversitesi basketbol başarılarına bir yenisini daha ekledi

Nişantaşı Üniversitesi basketbol başarılarına bir yenisini daha ekledi

22 Aralık 2016 15:08

Üniversiteler Basketbol Ligi 5. hafta mücadelesinde Nişantaşı Üniversitesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize’de karşı karşıya geldi.
Maç öncesinde iki takım oyuncuları bir araya gelerek birlik beraberlik mesajı verdi ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Maça hızlı başlayan Nişantaşı Üniversitesi özellikle Burak Gürbüz ve Recep Çiftçi ile pota altında etkinliği ele geçirdi. Devre sonunda özellikle dış atışlarla bulduğu sayılarla farkı kapatan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi karşısında Nişantaşı Üniversitesi devreyi 39-32 önde kapattı.
İkinci yarıya da etkili başlayan Nişantaşı Üniversitesi karşılaşmadan 88-58 galip ayrıldı. Grubunda 4. galibiyetini elde eden Nişantaşı Üniversitesi bu sonuçla averajla ikinciliği korudu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin ise henüz galibiyeti bulunmuyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç