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28 Kasım 2017 15:43

Nişantaşi Üniversitesi’ne dünya spor bilimleri araştirmalari kongresi’nden ödül

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd.

Nişantaşi Üniversitesi’ne dünya spor bilimleri araştirmalari kongresi’nden ödül

28 Kasım 2017 15:43

Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu, "Fiziksel Okuryazarlığın Beden Eğitimi ve Rekreasyon Açısından Önemi" bildirisi ile birincilik ödülünü aldı.


Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Beden eğitimi ve spor öğretimi, spor üretimi, sporda psiko-sosyal alanlar, spor antrenman bilimleri, spor sağlık bilimleri, spor tarihi felsefesi, olimpik hareket ve ruh, toplumsal cinsiyet ve spor konularının ele alındığı kongreye ulusal ve ulaslararası alanda 600 akademisyen katıldı.


Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu, ilk kez ülkemizde ele alınan "Fiziksel Okuryazarlık" (Physical Literacy) konusunda hazırladığı, "Fiziksel Okuryazarlığın Beden Eğitimi ve Rekreasyon Açısından Önemi" başlıklı bildiriyle, kongre bilim kurulu tarafından birinciliğe layık görüldü.


Kaliteli bir beden eğitimi veya spor programının nihai amacıyla ilgili bir kavram olan fiziksel okuryazarlık, sağlıklı aktif yaşama ve fiziksel rekreasyon fırsatlarının geliştirilmesi konularını ele alıyor.




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