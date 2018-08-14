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14 Ağustos 2018 20:28

Nişantaşı’nda korkutan yangın

Nişantaşı’nda 7 katlı bir binanın 6’ncı katında bulunan güzellik salonunda yangın çıktı.

Nişantaşı’nda korkutan yangın

14 Ağustos 2018 20:28

Yangın kısa sürede söndürülürken kısa süreli panik yaşandı.


Yangın, 19.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Mahallesi Rumeli Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden güzellik salonunda yangın çıktı. Yangını gören çalışanlar önce kendileri yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Dumandan etkilenen iş yeri sahibi ambulansa alındı.


Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken güzellik salonunda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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